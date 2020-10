Danmark uden ændringer: Kjær og Eriksen starter i jubilæum

Christian Eriksen og landsholdsanfører Simon Kjær bliver medlem nummer ni og ti i den eksklusive klub over herrespillere, der har optrådt 100 gange for Danmarks fodboldlandshold.

Begge landsholdskæmper startede inde i 3-0-sejren over Island i søndags, og de øvrige ni startere i den kamp har også fået genvalg mod England.

Danmarks startopstilling ser derfor igen ud som følger (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Daniel Wass, Simon Kjær, Andreas Christensen, Robert Skov - Thomas Delaney, Christian Eriksen, Pierre-Emile Højbjerg - Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg, Martin Braithwaite.

Før kampen topper England Nations League-gruppen, men Danmark er tre point efter og kan gå forbi englænderne i tabellen. Belgien er dog også en del af ligningen om topplaceringen i gruppen, da holdet kun er et point efter England.

Når jubilar Simon Kjær skal gå op til lodtrækningen i Wembleys midtercirkel, bliver det over for Harry Kane. De to kan meget vel også få mere alvorlige dueller på banen, når Kane sammen med angrebsmakker Marcus Rashford skal forsøge at true Danmarks bagkæde.

Landstræner Gareth Southgate stiller op en i 3-5-2-opstilling.

Da holdene mødtes i Parken i begyndelsen af september, sluttede kampen som den startede: 0-0.

Onsdagens opgør begynder klokken 20.45 dansk tid.