Danmark tryner Færøerne på stærk første halvleg

Helt som forventet vandt hans mandskab onsdag aften i brødreopgøret mod Færøerne. Fire mål i de sidste cirka 23 minutter af første halvleg banede vej for Danmarks sejr på 4-0.

Debutanten Andreas Skov Olsen åbnede målscoringen, og siden nåede Christian Eriksen, Joakim Mæhle og Andreas Cornelius at komme på måltavlen i første halvleg. Anden halvleg var en noget mere tam affære på chancefronten.

Foruden målscorer Skov Olsen fik også Philip Billing, Mathias Jensen, Kristian Pedersen og Jonas Wind landsholdsdebut i storsejren.

Færøerne havde bebudet, at kampen mod Danmark var vigtigere end en normal testkamp, og at den ville blive grebet an, som var der point på spil.

Det var særlig tydeligt i første halvdel af første halvleg, men heller ikke de danske scoringer fik kampgejsten til at ebbe ud hos verdensranglistens nummer 107, som ellers var oppe imod en fodboldmæssig overmagt.

Der skulle gå 20 minutter, før Danmark fik sendt en kvalificeret afslutning afsted. Efter et afrettet indlæg havnede bolden hos debutanten Andreas Skov Olsen, og kun en klasseredning af Teitur Gestsson forhindrede en scoring.

Minuttet senere kunne målmanden dog ikke gøre noget. Atter faldt bolden ned for fødderne af Skov Olsen, og denne gang fik han hjælp af en afretning, så bolden gik i mål.

Scoringen løsnede op for det danske angrebsspil.

I løbet af de næste tre minutter var Martin Braithwaite centimeter fra at score, siden brændte Jannik Vestergaard en direktør, før Andreas Skov Olsen tilkæmpede sig et straffespark.

Det udnyttede Christian Eriksen til at score til 2-0, selv om målmand Gestsson valgte den rigtige side.

Efter 32 minutter blev føringen udbygget yderligere. Efter en flot maskeret aflevering fra Martin Braithwaite kunne backen Joakim Mæhle score sit første mål for landsholdet i sin kamp nummer to.

Inden pausen blev det også 4-0, da Andreas Skov Olsen flot spillede Andreas Cornelius helt fri.

Færøerne kunne også være kommet på måltavlen, men færingernes Andreas Olsen afsluttede lige på Kasper Schmeichel på en stor chance.

207 tilskuere havde fået lov til at overvære kampen på MCH Arena, men i anden halvleg fik de ikke scoringer at lune sig på.

Færøerne blev noteret for halvlegens største chance, der kom i kølvandet på en skidt aflevering fra Kasper Schmeichel.

Undervejs i anden halvleg råbte Kasper Hjulmand højt og forlangte fokus, og i målet var Schmeichel også vokal og opildnede sine holdkammerater som altid.

Landstræneren benyttede også alle sine seks udskiftninger, men hverken startere eller indskiftere kunne holde tempoet højt nok til at få scoret flere mål. I stedet blev det til mange danske indlæg og halvforkølede langskud.

Der kunne dog ikke rokkes ved det faktum, at Danmark fik sin første sejr i 327 dage.