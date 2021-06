Danmark tæver Rusland og brager i EM-ottendedelsfinalen

De resultater sikrer Danmark andenpladsen i gruppen på et bedre indbyrdes målregnskab i kampene mellem Danmark, Rusland og Finland, da alle hold har hentet tre point i gruppespillet.

Det er første gang siden 2004, at Danmark er klar til knockoutfasen ved en EM-slutrunde.

Mikkel Damsgaard åbnede målscoringen i første halvleg, før Yussuf Poulsen udnyttede en russisk gave til at fordoble føringen. Siden reducerede Rusland på straffespark, før Andreas Christensens tordendrøn og Joakim Mæhles fikse mål øgede den danske føring.

Fra starten af opgøret tegnede der sig et tydeligt kampbillede, som varede frem til, at russerne skulle jagte mål i anden halvleg.

Danmark havde bolden og skulle forsøge at finde hullerne i russernes ofte kompakte defensiv. Gæsterne spillede til gengæld meget direkte, når holdet fik fat i bolden.

Det var også sådan, at kampens første store chance kom, da Aleksandr Golovin viklede sig uden om det danske forsvar og løb helt ind i feltet med bolden. Kasper Schmeichel fik dog pareret den hårde, flade afslutning.

I den anden ende havde Danmark svært ved at få omsat boldbesiddelse til chancer, og meget sigende var Danmarks første afslutning et langskud. Det stod Pierre-Emile Højbjerg for efter næsten en halv times spil. Tordendrønet røg dog lige forbi stolpen.

Mere præcis var Mikkel Damsgaard i det 38. minut, da han sendte de danske fans i ekstase og gjorde sig selv til Danmarks yngste EM-målscorer nogensinde.

Den 20-årige tekniker modtog bolden midt for mål lige uden for feltets bue, han tog et en enkelt træk og sendte bolden i en perfekt bue mod målhjørnet, så Ruslands stillestående keeper ikke kunne nå den.

Det udløste et voldsomt jubelbrøl og en hær af flyvende fadøl i Parken.

Det var første halvlegs eneste mål, og danskerne blev sendt i omklædningsrummet med stående klapsalver fra langt størstedelen af de i nærheden af 25.000 tilskuere.

På det tidspunkt var der fortsat ikke scoret i opgøret mellem Finland og Belgien, og i en livestilling var Danmark på tredjepladsen.

Anden halvlegs indledning var urytmisk med flere spilstop, men en kæmpe russisk gave sat fut i lægterne igen.

Roman Zobning modtog bolden på egen banehalvdel og var egentlig upresset, da han forsøgte at spille sin egen målmand. Afleveringen var dog så sløj, at han i stedet endte med at spille Yussuf Poulsen helt fri foran et tomt mål, så den danske angriber nemt kunne score til 2-0.

Siden fulgte et lige så stort jubelbrøl, da tilskuerne i Parken troede, at Belgien havde taget føringen over Finland, men den scoring endte med at blive annulleret.

Fra kortvarigt at have lignet en toer i puljen var Danmark tilbage på tredjepladsen, og situationen blev yderligere forværret, da Rusland midt i anden halvleg fik tilkendt et straffespark begået af Jannik Vestergaard. Det udnyttede anfører Artem Dzyuba til at lave en sikker reducering.

Stemningen kom dog hurtigt tilbage nær kogepunktet, da der atter var melding om en belgisk scoring i Sankt Petersborg, og denne gang stod den ved magt.

Samtidig var russerne gået længere frem på banen i jagten på en udligning, men en 3-1-scoring lå nærmere i luften. Efter flere pæne danske tilbud kom målet også - endda fra noget uventet hold.

Det var nemlig Andreas Christensen, som dundrede bolden i mål med et skud uden for feltet, så Danmark førte med to med 11 minutter tilbage af den ordinære spilletid.

Tre minutter senere blev føringen udbygget yderligere, da Joakim Mæhle efter en god dribletur sparkede Danmark på 4-1.

Tilsat yderligere en belgisk scoring mod Finland var der dømt eufori i nationalarenaen.

For at være helt sikre på avancementet stod de danske spillere i en rundkreds efter slutfløjtet og så de sidste sekunder af Belgiens kamp, før de brød cirklen og spænede rundt i vild jubel efter det sidste fløjt i Sankt Petersborg.