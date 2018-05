Danmark taber stort til USA ved VM i ishockey

USA, som er en stærkere ishockeynation end Tyskland, vandt lørdag aften sikkert med 4-0 over Danmark i den anden gruppekamp i Boxen i Herning.

De danske ishockeyherrer kunne ikke følge op på fredagens flotte sejr over Tyskland med endnu en triumf ved VM på hjemmebane.

Trods nederlaget kan Danmark stadig gøre sig forhåbning om at slutte i top-4 i gruppen og gå videre til en VM-kvartfinale.

USA forventes sammen med Canada og Finland at besætte de tre øverste pladser i gruppen, mens Danmark formentlig skal slås med Letland, Norge og Tyskland om den fjerde og sidste billet til kvartfinalen.

Det var aldrig tæt på danske point i lørdagens kamp mod USA, som kom med en frisk sejr over Canada i bagagen.

Målmanden Frederik Andersen stod for anden kamp i træk solidt, men det var denne gang kun nok til at begrænse nederlagets størrelse.

USA havde på forhånd varslet trafik foran det danske mål, og Toronto Maple Leafs-keeperen fik også rigeligt at se til.

Det skyldtes blandt andet nogle danske fejlafleveringer på tværs af banen, som skabte farlige amerikanske omstillinger.

I første periode måtte Frederik Andersen diske op med en dobbeltredning, og der var generelt mange skud, som prellede af på Danmarks ankermand.

Efter 16 minutter fandt Will Butcher dog en sjælden vej forbi Frederik Andersen og gjorde det til 1-0 til USA.

Danmark havde også muligheder, og størst var den chance, backen Stefan Lassen brændte kort inden den amerikanske scoring.

USA fordoblede føringen i starten af anden periode, da Jesper Aabo Jensen blev udvist i to minutter.

Et skud blev rettet af under det amerikanske power play, og Chris Kreider blev noteret for målet til 2-0.

Danmark var svækket til kampen, da forwarden Mads Christensen sad ude med en skade, som han pådrog sig mod Tyskland.

Og undervejs i kampen udgik også forwarden Mathias Bau og fik behandling for en skade.

Backen Emil Kristensen blev brugt i angrebet, men det var ikke en rolle, som han befandt sig godt i.

Det kørte langt bedre for de velorganiserede amerikanske kæder, og Cam Atkinson bragte USA på 3-0 i slutningen af anden periode.

Danskerne forsøgte ihærdigt at få reduceret, og det var flere gange tæt ved at lykkes.

Blandt andre backen Philip Larsen brændte en stor chance, og der var også muligheder i overtal, som da to amerikanere var i straffeboksen på samme tid.

Men i modsætning til i fredagens kamp mod Tyskland, hvor Danmark scorede to gange i power play, fungerede det slet ikke mod et solidt amerikansk forsvar.

Bedst illustreret var det, da stjernen Frans Nielsen i spillet fem mod tre smed pucken væk.

USA dominerede og havde ud over scoringerne flere forsøg, der ramte træværket, mens Danmark sled hårdt for det i defensiven.

Kampen bød også på mange hårde nærkampe og tacklinger, og der var også flere gange tumult mellem spillerne.

Amerikaneren Nick Jensen cementerede sejren seks minutter før tid med målet til slutresultatet 4-0.

Det hele endte med en forventet sejr til USA, som allerede er godt på vej mod en kvartfinale.

Danmark har to point efter to kampe i gruppen. Næste opgave for Danmark bliver mandagens møde med Canada.