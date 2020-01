Danmark spiller uafgjort og kan ikke selv afgøre EM-skæbne

Det kræver, at Ungarn taber til Island, mens Danmark skal vinde med mindst to mål over Rusland for at være sikker på at gå videre.

De danske håndboldherrer hænger i en tynd tråd ved EM, efter at holdet mandag aften spillede uafgjort 24-24 mod Ungarn.

Danskerne gik ind til opgøret i Malmö Arena med kniven for struben. Island havde tidligere mandag slået Rusland, og dermed skulle Danmark bruge point mod Ungarn.

Det var tydeligt fra kampens start, at der var nogle nerver, der skulle rystes af.

Nervøsiteten skinnede i gennem hos de fleste danske spillere, der brændte et hav af store chancer, lavede fejlafleveringer og generelt virkede frustrerede og modløse.

Danmarks normale topspillere Mikkel Hansen og Rasmus Lauge kunne slet ikke få spillet til at fungere, og samtidig havde ungarerne flere gode præstationer og fine kontramål, der fik de mange fremmødte danske tilskuere til at tie.

Kun nogle fine redninger af anfører Niklas Landin i det danske mål holdt danskerne inde i kampen i første halvleg, hvor Ungarn undervejs var foran 10-6.

Danmark kom tilbage, og var helt oppe på siden af ungarerne ved 11-11.

Men et par hurtige ungarske mål - det ene et halvt sekund før pausesignalet - betød, at landstræner Nikolaj Jacobsen kunne tage sine spillere med ud til en alvorlig snak i omklædningsrummet bagud med 11-13.

Det så dog ikke ud til at have hjulpet specielt meget. De mange fejl fortsatte, og de danske VM-stjerner fra januar sidste år var slet ikke til at genkende.

Igen var det Landin i målet, der sørgede for, at danskerne ikke sakkede for langt bagud, og i den anden ende lyste slutrundedebutanten Magnus Bramming op med flotte scoringer fra venstre fløj.

Der skulle gå godt 56 minutter af kampen, før det lykkedes danskerne at få den første føring i kampen, og så kogte Malmö Arena over i jubel.

Men danskerne kunne ikke stå distancen til slut, hvor holdet ellers havde mulighed for at bringe sig i front med to.

I stedte scorede Ungarn, og det hele endte med et point til hvert hold.