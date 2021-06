Danmark spiller for Eriksen og EM-drøm

For selv om de danske landsholdsspillere tilsammen har optrådt i hundredvis af landskampe og tusindvis af klubkampe, ved ingen af dem, hvordan de vil reagere på at spille torsdagens EM-kamp mod Belgien i Parken bare fem døgn efter Christian Eriksens hjertestop samme sted.

EM-holdet har gjort alt for at få tacklet billederne af den kollapsede holdkammerat.

De har haft krisepsykologer til rådighed døgnet rundt, de har fået tilladelse til at bryde ud af EM-boblen for at være sammen med familiemedlemmer, og onsdag kunne dem, der havde lyst, tage ind i Parken og se, hvordan de reagerede på at være tilbage ved epicentret for den forfærdelige hændelse.

Er spillerne så helt klar til at møde Belgien? Det svar kender Kasper Hjulmand nok først kort før kampstart, men han forsikrer, at udsigterne peger i en lovende retning.

- Timerne med gode følelser overtager mere og mere, og vi er klar til at give den en over nakken, siger landstræneren.

Han behøver ikke være opfindsom for at finde temaet til sin motivationstale før kampen.

- Vi vil ikke bare spille for Christian, men vi spiller for vores identitet, dem vi er, og for hele Danmark, som sammen oplevede det, som vi også har oplevet de seneste dage, siger Hjulmand.

De 25.000 tilskuere i den danske nationalarena kan få en afgørende betydning.

- Vi har et Parken fyldt med mennesker, og det skal vi bruge til vores fordel. Det skal give os ekstra motivation, så vi kan få de afgørende situationer tippet over til vores fordel.

- Vi skal bruge energien fra kulissen og omsætte det til en pragtpræstation. Det er vi opsatte på, siger landstræneren.

Landsholdet skal ramme sit topniveau for at kunne matche verdensetteren Belgien.

I efteråret fik Danmark to gange ørerne i den belgiske vindermaskine i Nations League. For selv om kampene på mange måder var jævnbyrdige, var tvivlen om udfaldet begrænset.

Rutinerede Thomas Delaney påpeger også, at ultrafarlige Romelu Lukaku og holdkammeraterne tilsammen danner et næsten komplet fodboldhold.

- Belgien har for mig været et af de sværeste landshold at spille imod. Det er et gennemarbejdet hold, der har en klar filosofi om, hvordan de vil spille. De er svære at håndtere, men jeg vil ikke sige, at det ikke kan lade sig gøre at slå dem, siger Delaney.

Gruppekampens vel nok vigtigste funktion er bearbejdelsen af et nationalt traume. Men der er uundgåeligt også et sportsligt pres på de danske spillere efter lørdagens 0-1-nederlag til Finland.

Et nederlag til de belgiske favoritter vil dog ikke endegyldigt besegle Danmarks EM-skæbne. Det skyldes turneringsstrukturen, som også tillader fire ud af seks gruppetreere avancement.

Ikke desto mindre er Kasper Hjulmand klar over, at regnestykket allerede er småkritisk.

- Finland-kampen skulle have givet tre point, og det er jeg 100 procent sikker på, at den normalt ville have gjort. Men det er bestemt ikke ovre, og vi vil gå efter de muligheder, der ligger foran os, siger han.