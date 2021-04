Danmark slipper for flere store nationer ved OL i håndbold

Det danske landshold slap dermed for store håndboldnationer som Spanien, Tyskland, Frankrig og Norge. Nordmændene var i samme seedningslag som Danmark, og det var altså ikke en mulighed at møde dem.

Danmark er kvalificeret til OL gennem sejren ved verdensmesterskabet i 2019 og skal som regerende olympisk mester forsvare titlen i Tokyo til sommer.

Flere af modstanderne i gruppespillet vil Danmark have i nylig hukommelse.

I finalen ved VM i Egypten i januar gjorde Danmark det af med Sverige i finalen. Her blev det til en sejr på 26-24.

Danmark var undervejs i VM-turneringen også oppe imod både Bahrain, Japan og Egypten. Det blev til sejre i alle tre kampe.

Egypten var det hold, der skabte størst problemer for Danmark. Her måtte de to mandskaber ud i straffekastkonkurrence, før danskerne trak sig sejrrigt ud af opgøret efter flere redninger fra målmand Niklas Landin.

I lodtrækningen var Danmark placeret i øverste seedningslag sammen med Norge, der for første gang siden 1972 er med i herrernes OL-håndboldturnering.

Norge skal møde Argentina, Spanien, Tyskland, Frankrig og Brasilien.

Den olympiske håndboldturnering skydes i gang den 24. juli. Medaljekampene bliver spillet 7. august.

Holdene møder hinanden indbyrdes i gruppen én gang, og de fire bedste i hver gruppe går videre til kvartfinalerne. Derefter er det vind eller forsvind.

Alle kampe bliver spillet hallen Yoyogi National Stadium i Tokyo, hvor der vil være plads til 10.200 tilskuere.