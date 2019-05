Danmark slider sig til point i sidste VM-opgør

Danmark sled sig til et point i tirsdagens betydningsløse opgør mod værtsnationen Slovakiet, som blev tvunget ud i straffeslag efter 1-1 i ordinær kamp.

Mikkel Bødker, Peter Regin, Nicklas Jensen og Frederik Storm brændte alle i straffekonkurrencen, mens slovakkerne scorede to gange.

Det danske hold leverede en godkendt arbejdsindsats, men havde især i kampens første halvdel svært ved at spille sig frem til målchancer, ligesom der blev lavet for mange fejl med pucken i egen zone.

Til gengæld fik holdet vist flot moral ved at kæmpe sig tilbage efter de seneste dages lussinger mod USA og Canada.

Før kampen havde den mangeårige landsholdsprofil Stefan Lassen meddelt sit stop på landsholdet efter VM, men nogen afskedskamp fik den 33-årige back ikke.

Landstræneren satte ham af holdet og erstattede ham med Matias Lassen, der havde rejst sig fra sygesengen.

Sebastian Dahm var tilbage i målet efter at have siddet ude mod USA og Canada, og førstemålmanden var medvirkende til, at det danske hold denne gang slap fra første periode uden ridser i renomméet.

Danskerne levede dog livet farligt med ubeslutsomhed og livsfarlige pucktab, og spillerne måtte kaste sig ind i paniske redningsaktioner for at rydde op.

Kort før afslutningen på anden periode faldt det mål til hjemmeholdet, som længe havde ligget i luften.

Dahm parerede et helt ufarligt skud fra Martin Marincin, men pucken røg direkte ud på Jesper Jensens benskinne og derfra ind i det danske mål.

Det var et noget uheldigt mål at indkassere, men det var samtidig meget betegnende for en turnering, hvor pucken kun sjældent er hoppet Danmarks vej.

Hvor slovakkerne var det bedste hold i de to første perioder, kom det danske hold bedre med i tredje.

Med 14 minutter tilbage af kampen fik Danmark hjælp af to slovakiske udvisninger lige efter hinanden, og Mikkel Bødker udnyttede omgående det store overtal til at udligne til 1-1 ved fjerneste stolpe.

Begge hold havde muligheder for at afgøre kampen i ordinær tid i en hektisk slutfase, men tiden løb ud. Da der heller ikke blev scoret i fem minutters overtid, måtte det danske hold for anden gang i turneringen i straffeslag.

Modsat i kampen mod Frankrig, lykkedes det ikke danskerne at udnytte forsøgene i den specielle disciplin, og Danmark ender turneringen på seks point.

Danskerne kan rejse hjem efter et VM, hvor de aldrig kom i reel nedrykningsfare, men hvor de på den anden side kun vandt én kamp i ordinær tid.

Noget decideret stort VM var det ikke, men heller ikke en fiasko. Det gjorde ikke betingelserne lettere for Heinz Ehlers, at han modtog en række afbud, og at flere af topspillerne kæmpede med skader i forberedelsesfasen.

Næste års VM spilles i landstrænerens "andet hjemland", Schweiz.