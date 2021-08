Danmark slider sig til historisk OL-billet i nervøst drama

Det danske ishockeylandshold er for første gang nogensinde klar til vinter-OL.

Frederik Storm og Nikolaj Ehlers stod for de to scoringer, der afgjorde en tæt kamp til dansk fordel.

Det tog syv forgæves forsøg, inden det endelig lykkedes det danske landshold at bane sig vej til sportens største turnering for landshold.

At det gik denne gang, er en stor triumf for landstræner Heinz Ehlers, der har pustet nyt liv i landsholdet, som han overtog i 2018.

Landstræneren måtte dog gå meget igennem, før sejren over nordmændene var i hus.

Som ventet mobiliserede det disciplinerede og fysisk stærke hjemmehold alle kræfter i jagten på Norges fjerde OL-kvalifikation på stribe.

I kampens første tredjedel var det ellers umuligt at få øje på, hvorfor Danmark var udråbt som favorit.

Første periode lignede en genudsendelse af en ti år gammel film. Danskerne blev blæst omkuld af norsk fysik og fik slet ikke kontrol over spillet i 20 hektiske minutter.

Norge kunne og burde have bragt sig foran, og de danske spillere skulle være godt tilfredse med at slippe i omklædningsrummet uden scoringer imod sig.

Noget skete der i den danske kabine mellem de to første perioder. For da spillerne kom tilbage på isen, begyndte de danske spillere endelig at spille deres trumfer.

Endelig kom der tempo i skøjterne, og i rent skøjteløb er danskerne langt bedre end deres norske rivaler.

Det gav ikke mindre end tre friløbere i anden periode. Morten Poulsen og Frans Nielsen misbrugte de første to, men da Frederik Storm efter 38 minutters spil fik chancen, sad pucken i nettet.

Stor jubel i den danske boks og blandt det fåtallige danske publikum, der havde fundet vej til arenaen i Oslo.

Dermed var der lagt i ovnen til et sandt drama i tredje periode, og det blev som ventet en hakkende, uskøn omgang ishockey med nerverne uden på trøjerne.

Målskytterne Nikolaj Ehlers eller Oliver Bjorkstrand fik ikke de samme arbejdsbetingelser som tidligere i turneringen, men da Ehlers blev spillet fri i en kontra tre minutter før tid, svigtede han ikke.

NHL-stjernens euforiske jubelscene viste alt om, hvor meget sejren betyder for spillerne og dansk ishockey i det hele taget.

Derfra handlede det om at spille sikkert og uden risiko i egen zone. Nordmændene tog målmanden ud i de sidste minutter, men i det danske bur stod Sebastian Dahm dybt koncentreret.

Dahm blev belønnet for en flot præstation med et "clean sheet", og da tiden løb ud, kunne de danske spillere slippe jublen løs over en historisk bedrift.