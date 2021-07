Danmark skal tøjle potentiel EM-topscorer

Når Danmark lørdag aften møder Tjekkiet i EM-kvartfinalen er en af nøglerne til dansk succes at få lukket ned for den stærke tjekkiske angriber Patrik Schick.

Under slutrunden har han excelleret som den største individualist på et hold, hvis største våben egentlig er kollektivet. Med foreløbig fire mål er han i spil til at blive EM-turneringens topscorer, og Danmark kan få et hyr med at håndtere angriberen, der til daglig spiller for Bayer Leverkusen.