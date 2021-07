Danmark skal nedbryde engelsk mur og tøjle Kane

Det er en modstander fra den absolut øverste hylde, der skal forhindre det danske fodboldlandshold i at komme i EM-finalen for anden gang i historien.

I årevis har de forventningsfulde engelske fans sunget "It's coming home" - og muligheden for den første EM-titel til fodboldens moderland har næppe været større, end den er i år.

Ud over den massive opbakning til "Three Lions" fra tribunerne har holdet på fodboldbanen vist guldtakter i forsvaret, mens verdensklasseangriberen Harry Kane har spillet sig varm i ottendedelsfinalen og kvartfinalen med tre scoringer.

Skal Danmark spille sig i EM-finalen uden at sætte sin lid til marginaler i en straffesparkskonkurrence, kræver det, at Danmark får bolden i nettet bag Jordan Pickford. Det har ingen formået hidtil under EM. I alle fem kampe har englænderne holdt buret rent.

Men danskerne har en tro på, at den stime kan brydes.

- Deres statistik taler for sig selv, det bliver ikke nemt at score mål mod dem, men der må simpelthen være mulighed for det, siger angriberen Kasper Dolberg.

Angrebskollega Yussuf Poulsen er også behersket optimist.

- Det er flot, at de ikke har lukket mål ind, men selv om det bliver svært for os at score, så ved vi, at det kan lade sig gøre. Det viste vi blandt andet i Nations League, siger Yussuf Poulsen.

Han henviser til de to holds dobbeltmøde i den nye landsholdsturnering sidste år. Her spillede holdene 0-0 i Parken, før Danmark vandt 1-0 på Wembley.

Indtrykkene fra de to kampe styrker troen på endnu et dansk kup på det ikoniske fodboldstadion.

- Vi spillede to meget lige kampe mod dem, og jeg tror også, at England kan skrive under på, at vi er et svært hold at spille imod. De scorede ikke på os i de to kampe, påpeger forsvarsspilleren Jannik Vestergaard.

I begge de kampe lykkedes det at stække ellers så målfarlige Harry Kane. Den store og stærke angriber fra Tottenham manglede også skarpheden i EM-gruppespillet og var kortvarigt udskældt, men han har fået hul på målbylden i knockoutkampene mod Tyskland og Ukraine.

Andreas Christensen kender Harry Kane fra Premier League, og den danske forsvarsspiller understreger, at det kræver fuld koncentration at holde Kane nede. Og så advarer han mod at gå ind i alle dueller med Kane, for angriberen har klassen til at vifte forsvarsspillerne væk.

- Hvis han ikke er den bedste, så er han en af de bedste afsluttere i verden. Han er utrolig stor, så han er svær at komme på kroppen af. Og så har han så meget kvalitet med fødderne, at man også skal passe på med at komme for tæt på ham.

- Min fornemmelse er, at vi skal prøve at kontrollere ham i stedet for at kæmpe med ham, siger danskeren.

Historien om Danmarks semifinalemodstander er ved at tage en ny drejning.

I mange år var England en evigt underpræsterende fodboldmastodont, hvis kick and rush-tilgang til spillet forlængst var uddateret af andre fodboldfilosofier.

Efter på landsholdsniveau at være overstrålet af den hollandske totalfodbold, den brasilianske jogo bonito, den spanske tiki-taka og den tyske gegenpressing blev der tænkt nyt i Det Engelske Fodboldforbund (FA).

I 2014 lancerede forbundet "England DNA", der indeholder filosofien og principperne for at udvikle engelske topspillere. Det kan ses som en engelsk pendant til "Den Røde Tråd", som DBU udarbejdede otte år tidligere.

Strategiændringen høster England frugterne af nu. For anden slutrunde i træk er holdet nået frem til en semifinale.

- England bliver en svær nød at knække, det er der ingen tvivl om. Det er et moderne spillende hold, som har mange facetter i spillet. Det er et hold, som er vokset bedre og bedre sammen, men jeg har også nogle idéer til, hvordan vi kan drille dem, siger landstræner Kasper Hjulmand.

Han ønsker ikke at gå nærmere ind i sin slagplan til semifinalen.

På trænerbænken satser England også moderne. Efter EM-fiaskoen mod Island i 2016 blev den allerede dengang pensionsmodne Roy Hodgson fyret og erstattet af den 23 år yngre Gareth Southgate, medforfatter til "England DNA", der blev forfremmet fra at være U21-landstræner.

- Gareth har arbejdet fantastisk godt med det her hold gennem en årrække. Jeg har også tit sagt, at jeg har en tro på England i de næste syv-otte år, men jeg tror ikke, det bliver i år, siger Kasper Hjulmand muntert og optimistisk.