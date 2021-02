Danmark sender rekordsprintere og 13 andre til inde-EM

I forhold til inde-EM i atletik for to år siden er mere end dobbelt så mange danske atletikudøvere udtaget.

15 danske atletikudøvere udgør det hold, som Danmark sender til indendørs EM i polske Torun i næste uge.

Det oplyser Dansk Atletik på sin hjemmeside.

Sammenligner man med inde-EM for to år siden, er der tale om mere end en fordobling af danske atleter. I 2019 bestod holdet af seks danske udøvere.

Blandt de udtagne atleter er de danske rekordindehavere på 60 meter indendørs løb, Kojo Musah og Astrid Glenner-Frandsen.

24-årige Musah slog tidligere i februar den danske rekord i tiden 6,61 sekund, mens Astrid Glenner-Frandsens rekord i januar satte rekord for kvinderne i tiden 7,33 sekunder.

De to stiller op på 60 meter, og i alt deltager fem danskere i disciplinen.

Nogle af de største profiler har til gengæld valgt at blive væk fra stævnet i Polen. 800-meterløberen Andreas Bube, hækkeløberen Sara Slott Petersen, højdespringeren Janick Klausen og sprinteren Kristoffer Hari havde alle klaret kravene for at deltage, men har valgt at fokusere på den forestående udendørssæson.

Følgende 15 danskere er til gengæld udtaget til mesterskabet, som begynder 4. marts og slutter 7. marts:

60 meter: Kojo Musah, Simon Hansen, Emil Mader Kjær, Astrid Glenner-Frandsen, Mathilde U. Kramer.

400 meter: Gustav Lundholm Nielsen.

60 meter hækkeløb: Mette Graversgaard, Andreas Martinsen.

1500 meter: Andreas Holst Lindgreen, Mikael Johnsen, Kristian Uldbjerg Hansen.

3000 meter: Alberte Kjær Pedersen, Joel Ibler Lillesø, Mikkel Dahl-Jessen, Jakob Dybdal Abrahamsen.