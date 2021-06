Danmark satser på at stoppe leverancerne til Lukaku

Lukaku scorede to gange for Belgien, som vandt 4-2 over Danmark i en Nations League-kamp i november sidste år. To måneder tidligere vandt Belgien 2-0 over Danmark i Parken.

Landstræner Kasper Hjulmand husker tydeligt de to kampe, og han har en plan, når det kommer til Lukaku.

- Det er ikke nemt at stoppe Lukaku. Ham har vi talt meget om. Han var en meget afgørende spiller, da vi mødte Belgien sidste år. Han er meget stærk og en af de bedste angribere derude lige nu.

- Når han laver sine ting, er han meget vanskelig at stoppe. Det er nemmere at stoppe boldene fra at komme hen til Lukaku, end det er at stoppe Lukaku, når han først har bolden, siger Hjulmand.

Belgien har også andre klassespillere, og generelt er holdet en sammentømret enhed, mener landstræneren.

- Vi har spillet mod dem et par gange og fandt ud af, hvor stærke de er. Det er et hold fyldt med topspillere, som har været sammen i lang tid.

- De har en rigtig dygtig træner, som har fået sat et godt fleksibelt fodboldhold sammen, siger Hjulmand.

Han kan berette om et dansk hold, der er kommet ovenpå igen efter Christian Eriksens kollaps i Parken i den første EM-kamp mod Finland.

- Kampen mod Belgien er den bedste udfordring, vi kan få. Jeg elsker at spille mod de bedste. Det er en helt fantastisk udfordring for os.

- Vi er klar til at angribe denne kamp med en hel nation bag os og 25.000 tilskuere i Parken, siger Hjulmand.

Thomas Delaney er enig med sin træner, når det kommer til at forhindre, at Lukaku kommer til chancer.

- Det er svært at stoppe Lukaku, når han har bolden. Den nemmeste måde at stoppe ham på er ved at sørge for, at han ikke får bolden.

- Det er selvfølgelig svært at gøre hele tiden. Men vi skal stoppe et hold fra at spille godt og ikke kun stoppe deres fantastiske individualister, siger Delaney.

Trods de seneste to nederlag til belgierne under Hjulmand tror Delaney, at det kan lade sig gøre at slå verdensetterne.

- Belgien har for mig været et af de sværeste landshold at spille imod. Det er et gennemarbejdet hold, der har en klar filosofi om, hvordan de vil spille.

- De er svære at håndtere, men jeg vil ikke sige, at det ikke kan lade sig gøre at slå dem, siger Delaney.

Dortmund-spilleren skal sammen med resten af den danske midtbane dæmme op for Belgiens centrale maskinrum, der helst skal holdes nede.

- Mod et hold som Belgien er der rum. Vi vil gerne spille uden om dem inde centralt.

- Og vi vil gerne begrænse deres tilstedeværelse inde omkring midten, hvor deres centrale spillere er. Det er de to overordnede ting, vi har snakket om og arbejdet med, siger Delaney.

Danmarks kamp mod Belgien går i gang torsdag klokken 18 i Parken i København.