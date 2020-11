Danmark opgiver værtskabet for EM i TeamGym i 2021

Danmark har trukket sig som vært for EM i TeamGym i 2021.

Det meddeler GymDanmark i en pressemeddelelse mandag.

Arrangementet i Ballerup Super Arena skulle være afholdt i oktober i år, men blev skubbet til april næste år på grund af den igangværende coronapandemi.

Men ekstraudgifterne, der følger ved at afholde gymnastikstævnet under pandemien, er for store, og derfor droppes værtskabet nu endegyldigt.

Det siger bestyrelsesformand i GymDanmark Anders Jacobsen i meddelelsen.

- Vi havde glædet os helt vildt til at arrangere det største og bedste EM i TeamGym nogensinde og give gymnaster, frivillige og fans fra hele Europa en kæmpe oplevelse. Det kommer desværre ikke til at ske.

- At arrangere et stort event med restriktioner og begrænsninger, bliver en meget dyr affære, og selv hvis vi kigger ind i det bedste scenarie til foråret, vil det blive et EM uden den folkefest, uden de kram, uden den atmosfære, den energi og det festfyrværkeri, som TeamGym er kendt for, og som sporten fortjener.

- Det er derfor en virkelig svær beslutning, men samtidig den eneste ansvarlige beslutning, der på nuværende tidspunkt kan tages, lyder det fra formanden.

Det vides endnu ikke, om europamesterskabet skal afholdes med en ny værtsnation.