Danmark møder sit eget spejlbillede i Baku

Lørdagens EM-kvartfinale mellem Danmark og Tjekkiet er nemlig mødet mellem to hold med samme styrker og mange taktiske ligheder. Begge hold spiller med stor energi og intensitet, når de kollektive forsvars- og angrebsmaskiner prøver at få overtaget på modstanderen.

Det er en af den slags kampe, hvor krigsmetaforerne på forhånd står i kø hos aktørerne. Det handler om at fighte og kæmpe til sidste blodsdråbe, som de siger.

Bukker ingen af holdene under for varmen og luftfugtigheden i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, er der lagt op til 90 eller 120 minutters strid om at få kontrollen.

Det har landstræner Kasper Hjulmand forberedt sine spillere på.

- Intensiteten og det samlede spil, hvor alle bidrager offensivt og defensivt, har været vores kendetegn i turneringen, og det har vi mast vores modstandere på. De er blevet overraskede over vores intensitet eller har i hvert fald ikke kunnet modstå det.

- Nu møder vi for første gang et hold, der for alvor gør præcis det samme som os, siger landstræneren.

Han har nøje gransket alle tjekkernes EM-kampe.

- De spiller med en intensitet, som kan overraske mange, hvis man ikke lige er klar på det. De har mange virkelig dygtige maskiner på holdet, og deres arbejdsmoral er blandt de bedste i Europa, siger Kasper Hjulmand.

Stammen på det tjekkiske hold består af spillere fra mesterklubben Slavia Prag. Dertil kommer West Ham-duoen Vladimír Coufal og Tomás Soucek samt målslugeren Patrik Schick fra Bayer Leverkusen.

- Schick er et af de allerstørste angrebstalenter i hele Europa, siger Kasper Hjulmand.

25 år og talent kan måske klinge hult. Men Schick er ved at få sit helt store internationale gennembrud, for han bejler til EM's topscorertitel med indtil videre fire fuldtræffere i turneringen.

Yussuf Poulsen var i 2019/20-sæsonen kollega med Schick i RB Leipzig, og han advarer mod den pågående tjekke med det stærke venstreben.

- Han er dygtig i feltet, og han er dygtig til at skabe rum til sine afslutninger. Han er god til at komme ned i banen og holde fast i bolden, han er en rigtig dygtig spiller. Vi skal have fokus på ham, for han har scoret de fleste af deres mål.

- Jeg kommer også til at give vores forsvarsspillere et par tips om de ting, han normalt gør, siger Yussuf Poulsen.

Tidligere i turneringen har det danske hold kæmpet mod hurtige Teemu Pukki, monstret Romelu Lukaku, supersværvægteren Artem Dzyuba og klippen Kieffer Moore. På baggrund af de erfaringer er udsigten til at møde Schick ikke specielt skræmmende, mener Jannik Vestergaard.

- Schick har præsteret helt vildt godt under EM, og han har også haft succes i Tyskland, så det er en spiller, vi kender en del til, og han bliver en mundfuld, men jeg synes, det er gået fint med at håndtere de andre stærke angribere, siger tometermanden.

Da Tjekkiet vandt 2-0 over Holland i ottendedelsfinalen, glædede mange roligans sig over udsigten til mødet med et formodet svagere hold i ottendedelsfinalen. Men den præmis køber landstræneren ingenlunde.

- Helt objektivt er det en underlig holdning at vurdere Holland til at være stærkere end Tjekkiet. Det er nok, fordi man hænger fast i historien og i enkeltspillere.

- Hvis man kigger på tjekkernes resultater og spil, så ser man et virkelig godt hold, der bare drøner derudad, og som med en enkelt undtagelse ikke har tabt med mere end et mål de seneste to år, selv om de har mødt stærke nationer, siger Hjulmand.

Opgøret i Baku begynder lørdag klokken 18 dansk tid. Vinderen spiller semifinale onsdag på Wembley.