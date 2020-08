Danmark møder Belgien og England i tomt Parken

Det er på grund af coronapandemien, at det er besluttet at afvikle kampene for tomme tribuner.

Indtil videre er det samtlige landskampe i Uefa-regi, der skal spilles uden tilskuere.

Det har netop været tilfældet i færdigafviklingen af Champions League og Europa League, der har været spillet på neutrale baner som Final 8-stævner i henholdsvis Portugal og Tyskland.

Derimod er det planen at byde et reduceret antal tilskuere ind til Uefa Super Cup, der spilles 24. september i Budapest.

Til opgøret mellem vinderen af Champions League, Bayern München, og triumfatoren i Europa League, Sevilla, er det tanken at udnytte op til 30 procent af tilskuerkapaciteten i den ungarske hovedstad.

- Det har været vigtigt at vise, at fodbolden kan fortsætte i svære tider, men uden fans har spillet mistet noget af sin karakter, siger Uefa-præsident Aleksander Čeferin.

- Vi håber at kunne bruge Super Cup-kampen i Budapest som et pilotprojekt til igen at kunne få fans til kampene, fortsætter han.

Men dette kommer altså ikke til at omfatte Nations League i første omgang.

Kampene mod Belgien og England henholdsvis 5. og 8. september bliver Kasper Hjulmands første som landstræner for Danmark.

Han udtog mandag sin trup til netop de to kampe.

Det sidste hold i Danmarks gruppe er Island.