Mikkel Hansen har døjet med maveproblemer under VM.

Danmark må fortsat undvære syg Mikkel Hansen

For anden kamp i træk må håndboldlandsholdet klare sig uden sit største navn ved VM i Egypten.

Mikkel Hansen har været plaget af maveproblemer i de seneste dage og er igen blandt oversidderne, når Danmark mandag aften møder Kroatien i den sidste kamp i mellemrunden.

Hansen sad også ude mod Japan i lørdags, hvor holdkammeraterne sørgede for en dansk sejr på 34-27.

Dansk Håndbold Forbund oplyser, at de fire spillere, der er blevet fravalgt til kamptruppen mod kroaterne, er Mikkel Hansen, Lasse Svan, Magnus Bramming og målmanden Emil Nielsen.

Assisterende landstræner Henrik Kronborg siger til TV2 Sport, at Svan bliver sparet, mens Mikkel Hansen fortsat er så plaget af maveproblemer, at han ikke er klar til at gå på banen.

- De andre er klar, har lidt rumlen i maven, men er klar til at spille et vist antal minutter, siger Kronborg.

I fraværet af Lasse Svan ligner det fuld spilletid til Johan Hansen på højre fløj. Han er tilsyneladende kommet sig helt over det maveonde, der også holdt ham ude af den seneste kamp.

Danmark er allerede kvalificeret til kvartfinalen, mens Kroatien skal bruge en sejr for at undgå VM-exit.