Danmark kvaser modløse Moldova og sikrer VM-matchbolde

Det er realiteten efter endnu en komfortabel sejr lørdag aften, hvor Danmark vandt 4-0 ude over Moldova efter en pauseføring med de samme cifre. Dermed står Danmark noteret for syv kampe, syv sejre og en målscore på uhørte 26-0. 12 af målene er scoret mod Moldova.

VM-billetten kan sikres allerede tirsdag aften i Parken, hvis Danmark vinder hjemme over Østrig, eller hvis Skotland dummer sig på Færøerne. Alternativt må Danmark vente til november, før der kommer to nye muligheder for at snuppe VM-pladsen.

Der var aldrig tvivl om lørdagens udfald i den tidligere sovjetrepublik, selv om danskerne brugte lidt tid på at få lagt det proklamerede tunge pres på de modløse værter.

Der skulle gå halvdelen af første halvleg, før Danmark spillede sig frem til en stor chance, men den gav også kampens første mål.

Danmark kombinerede sig igennem i højre side, så Andreas Skov Olsen kunne sende bolden på tværs til Pierre-Emile Højbjerg, hvis afslutning via målmanden, stolpen og en utilstrækkelig clearing atter havnede hos Skov Olsen. Med et hårdt, fladt spark med højrebenet hamrede han bolden i mål.

Målet løsnede op for det danske spil, og pludselig blev boldovertaget konverteret til chancer på stribe.

Målscorer Skov Olsen var Danmarks mest livlige islæt i første halvleg, og han var også stærkt medvirkende til kampens 2-0-mål i det 34. minut. Et indlæg fra kantspilleren blev blokeret med hånden, og dommeren pegede omgående på straffesparkspletten.

De danske fans råbte på Kasper Schmeichel, men det blev anfører Simon Kjær, som blev sat til at sparke. Hans hårde spark tog overliggeren og gik i mål.

En håndfuld minutter senere blev det 3-0, da Andreas Skov Olsens hjørnespark sejlede over nær bageste stolpe, hvor Christian Nørgaard kunne skovle bolden over stregen og notere sig for sit første mål på A-landsholdet.

Inden pausen blev føringen udbygget yderligere. Mikkel Damsgaard chippede Yussuf Poulsen fri i feltet, men for anden gang i kampen brændte han en stor chance. Returbolden havnede hos Joakim Mæhle, og nordjyden sendte bolden i et tomt net.

Da moldoverne i marts mødte et reservespækket dansk landshold i Herning, vandt Danmark med 8-0, og havde danskerne holdt tempoet og spillet sig ud, kunne det sagtens være blevet en gentagelse lørdag aften.

Danmark sparede dog på kræfterne i en uinspirerende anden halvleg.

Anfører Simon Kjær og en storspillende Andreas Skov Olsen blev hevet ud i pausen, og Kasper Dolberg og Jannik Vestergaard kom begge i aktion igen for første gang siden EM-semifinalen.

Bag Zimbru Stadiums ene langside ligger højt lejlighedskompleks, og flere beboere benyttede udsigten fra vinduer og altaner til at følge kvalifikationskampen. De færreste af dem så dog den ensidige forestilling til ende.

På stadionets rigtige tribuner var de danske fans i vokalt overtal og havde en festlig aften i kulden, hvor deres største anke kom til udtryk i en slagsang, der omhandlede manglen på alkohol i øllet på stadion.

Fansene havde også medbragt et flag med et stort foto fra 1980'erne af Lars Høgh. Landsholdets mangeårige målmandstræner, der for nylig havde et tilbagefald efter sin kræftsygdom, var ikke rejst med til Moldova.

Sammenlignet med de sidste 25 minutter af første halvleg var anden halvleg en begivenhedsfattig og på alle måder søvndyssende affære.

Først i det 70. minut kom Danmark til en ny stor chance, men det var ikke Yussuf Poulsens aften i Chisinau.

Til gengæld var danskernes defensiv upåklagelig, og Moldova blev ikke noteret for en eneste afslutning i opgøret.