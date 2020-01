Mikkel Hansen er utilfreds med det danske spil i de første to kampe ved EM, som kun har kastet et enkelt point af sig. PSG-stjernen, som var med til at vinde VM-guld for et år siden, kræver bedre spil af hele holdet i den næste kamp mod Rusland.

Danmark klynger sig til islandsk EM-livline

Mikkel Hansen bryder sig ikke om, at Danmark er afhængig af andre resultater for at gå videre fra et indledende gruppespil. Men sådan er den uvante situation ved EM.

Nu er situationen vendt på hovedet ved EM, hvor Danmark efter et point i to kampe har smidt sin skæbne over i hænderne på andre resultater.

For et år siden vandt Danmark ti kampe på stribe og snuppede VM-guld på hjemmebane for første gang i dansk herrehåndbolds historie.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her