Danmark kan sikre historisk kvalifikation

Kniven for struben gennem flere spillerunder, dramaer på sidste spilledag og afgørende playoffkampe. Danske roligans er tit blevet holdt længe på pinebænken, når det kommer til at sikre billetter til slutrunder.

Sådan bliver det næppe, når pladsen til VM i Qatar skal i hus, for landsholdet har gjort rent bord i seks kvalifikationskampe og kan fejre VM-pladsen med sejre i Moldova lørdag og i Parken mod Østrig på tredjesidste spilledag tirsdag.

- Vi står et godt sted. Vi kan blive et af de første lande, der kvalificerer os til VM. Det betyder virkelig noget, at vi ikke skal til Skotland i den sidste kamp og vinde der, for en fodboldkamp kan gå begge veje, siger landstræner Kasper Hjulmand.

En sikret VM-plads tirsdag vil ikke blot betyde, at landsholdet kan gå til de sidste kampe mod Færøerne og Skotland i november med ro i maven. Førstepladsen sikrer samtidig mod nervepirrende VM-playoffkampe i marts.

- Det at kunne gøre det færdigt i Parken, er en drøm, men det betyder også, at vi kan planlægge. Vi får en måned mere og en samling i marts.

- Det er for tidligt at sige, hvilken betydning det vil kunne få på den næste samling. Det kan da godt være, at vi kan prøve lidt nye ting, men vi kommer ikke til at slippe tøjlerne, for alle point tæller i forhold til seedning, pointerer Hjulmand.

For fire år siden indløste Danmark billet til VM i Rusland med en samlet playoffsejr, der blev sikret ude mod Irland, og samme sted kvalificerede holdet sig to år senere til EM ved på sidste spilledag at få det nødvendige point mod Irland.

Den slags gysere undværer Pierre-Emile Højbjerg gerne denne gang i Skotland.

- Det med at skubbe det til sidste dag kan være nervepirrende, men en kvalifikation er en kvalifikation. Når man først står til slutrunden, så er det ikke måden, man kom med på, der vægter højest.

- Men det er da lidt sjovere at være en del af 22-0 (Danmarks målscore, red.). Kvalifikationen er gået rigtigt godt, men den er ikke færdig endnu. Heldigvis har vi chancen for at gøre det færdigt nu. Det stræber vi efter, og det er klart mere overskueligt, mener Højbjerg.

I Dansk Boldspil-Unions (DBU) ledelse havde fodbolddirektør Peter Møller på forhånd forventninger til, at Danmark ville spille med om førstepladen i gruppe F og dermed den direkte plads til VM.

- Men ingen af os havde troet på, at vi ville være så suveræne og have en målscore på 22-0 efter seks sejre i seks kampe, medgiver Møller.

Kigger man ned over de ti europæiske kvalifikationsgrupper til VM, vil man se, at Danmark er eneste nation med maksimumpoint.

Hjulmands hold er også det eneste, der ikke har lukket mål ind, og det er det mest scorende hold sammen med Holland.

I forventningen om at kvalifikationen næppe glipper, mener Peter Møller, at man kan sætte sig nye mål.

- Jeg ser sådan på det, at nu skal vi gå efter at have den bedste kvalifikation nogensinde for et dansk landshold.

- Vi har kvalificeret os direkte før, men vi kan gå efter at samle flest point, få den bedste målscore og sådan nogle ting. Vi skal gå efter at bryde rekorder, siger fodbolddirektøren.

Rekorder er dog ikke noget, landsholdsspillerne bruger krudt på, fortæller anfører Kasper Schmeichel.

- Det er ikke det store fokusområde. Det er sejre, der tæller. Men det er tegn på et velfungerende hold, når man scorer mange mål og ikke lukker nogle ind, og ikke at lukke mål ind giver en god basis for at vinde kampe.

- Men vinder vi de to næste kampe og lukker mål ind, så vi har vi alligevel nået vores mål, påpeger Schmeichel.