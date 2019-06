Danmark har plan B med i baglommen mod Serbien

Scenariet er nemlig, at Danmark ikke ved, hvad der kræves for at avancere.

Tyskland løber med stor sikkerhed med førstepladsen i Danmarks gruppe, men toernes regnskab og turneringsstrukturen gør, at Danmark ikke kan være sikker på avancement - selv med en storsejr.

Lørdag aften giver de afsluttende kampe i gruppe A lidt af svaret. Der får Danmark kendskab til, hvordan toeren i den gruppe slutter. Meget tyder på, at det bliver en toer med seks point, som Danmark så skal kæmpe på målscore med.

Derfor ved Niels Frederiksen, hvor stort holdet skal vinde, for at være bedste toer i de to grupper.

Gruppe C spilles dog først færdig mandag. Her er Rumænien og Frankrig begge på seks point allerede og mødes i sidste runde. Uafgjort mellem dem og Danmark er ude. En sejr til et af holdene, og så skal det afgøres på målscore.

Ja, det er meget forvirrende, og Niels Frederiksen er klar over, at han er nødt til at forberede sig på flere scenarier.

- Vi må se, hvordan kampen udvikler sig. Hvis jeg vurderer på et tidspunkt, at nu er der behov for, at vi skal satse ekstraordinært, så har vi gennemtænkt de scenarier, og så har vi en plan eller to for det, siger han.

- På den måde kan man godt sige, at der er en plan B og en plan C.

- Men når vi går på banen, så er det plan A. Så spiller vi kampen som en hvilken som helst anden kamp med det formål at skabe os et godt udgangspunkt. Og så tager vi den derfra.

Faktum, når kampen fløjtes op, er, at Danmark skal overgå toeren fra gruppe A, og at kravet er en sejr uanset hvad.

Serbien er ude, og der spekuleres i, om holdet sparer nogle af de store profiler - i særdeleshed den nyslåede Real Madrid-angriber Luka Jovic.

Forsvarsspilleren Victor Nelsson håber, at Jovic er med, og han er klar til mødet med spilleren, der har kostet næsten en halv milliard kroner.

- Han er en dygtig spiller, men vi har mest fokus på os selv. Det er fedt at møde de bedste, for det er dem, vi skal måle os med, men så meget tænker jeg ikke over det.

- Vi må vente og se, om han spiller, og hvis han gør, så skal vi nok smadre ham, lyder det fra FC Nordsjælland-stopperen.