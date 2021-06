Danmark har forberedt straffesparkskonkurrence i månedsvis

Det danske fodboldlandshold har i månedsvis forberedt sig på, at holdet kan havne i en straffesparkskonkurrence ved EM-slutrunden. Første mulighed - eller risiko - for at få en afgørelse fra 11-meter-pletten er lørdag aften i EM-ottendedelsfinalen mod Wales i Amsterdam.

Ved VM i 2018 røg Danmark ud til Kroatien efter straffesparkskonkurrence, men Kasper Hjulmand har forsøgt at reducere risikoen for et nederlag, hvis en lignende afgørelse skal finde sted under EM.

- Forberedelse er ikke nogen garanti for succes, men jeg tror på, at der er noget at hente, og vi italesatte det over for spillerne allerede tilbage i efteråret. Der er to muligheder: Enten har man bestemt sig for, hvor man vil sparke, eller også aflæser man målmandens reaktion.

- Jeg har for længst bedt spillerne om at tage stilling til, hvilken mulighed de vælger, så de ikke skal beslutte sig for det på vej ned til pletten.

- Presset i en straffesparkskonkurrence kan man dog ikke træne, for undersøgelser viser, at spillerne er presset som i en krigssituation, siger landstræneren.

De danske spillere har også trænet straffespark i ugen op til kampen, blandt andet i onsdags har flere landsholdsspillere fortalt.

Desuden har markspillene data til rådighed om modstandernes målmands ageren ved straffespark, mens de danske keepere, hvis de ønsker det, kan få data om, hvor waliserne plejer at sparke.

Christian Eriksen har i flere år været den foretrukne straffesparksskytte på landsholdet, men Hjulmand behøver ikke være bange for at mangle sparkere, selv om fynboen ikke er med.

Blandt andre Andreas Cornelius, Jens Stryger Larsen og Thomas Delaney melder sig klar til at sparke, hvis kampen fortsat ikke er afgjort efter 120 minutter.

- Vi går da helt klart efter at afgøre kampen i de første 90 minutter, men hvis det skulle ende i straffe, så er jeg helt klar til at tage et, siger Jens Stryger Larsen, der tidligere i karrieren har scoret på to ud af to straffespark for Brøndby.

Andreas Cornelius har sparket flere straffespark, og han fortæller, at det er afgørende at have en god fornemmelse i kroppen, inden man melder sig til at sparke i en straffesparkskonkurrence.

- Det er ikke rigtig noget, man kan træne sig til. Man skal føle for det i situationen, og man skal have benene til det. Og det betyder noget, hvordan kampen er gået. Føler man sig frisk og klar til at sparke, så synes jeg, at man skal sparke.

- Vi har lidt erfaring i straffespark som hold fra sidste gang (VM i 2018, red.), så jeg tror, at vi kan håndtere at havne i det, siger angriberen.

For Thomas Delaney, der umiddelbart vil takke ja til at sparke et straffespark, er det en uvant disciplin.

- Jeg har trænet på det med landsholdet nogle gange, men jeg har stadig mit første straffespark til gode, for jeg har aldrig sparket i en gældende kamp, siger midtbaneslideren.

Hos waliserne føler man sig også forberedt på en potentielt nervepirrende afslutning på ottendedelsfinalen.

- Vi har trænet det i dagene op til kampen, og det er noget, vi jævnligt træner, siger landsholdsanfører Gareth Bale.

I det indledende gruppespil brændte Bale et straffespark mod Tyrkiet, men han vil med al sandsynlighed være blandt walisernes skytter i en straffesparkskonkurrence, hvis han stadig er på banen.

Landstræner Robert Page har også planlagt, hvem han ellers gerne vil have til at sparke, hvis det er muligt.

- Vi må se, om de fem er på banen, hvis det kommer så vidt, og om de føler sig klar til det, siger landstræneren.

- Vi har trænet straffespark, og vi har analyseret, hvordan Danmark også agerer i straffe, tilføjer han.