Danmark har endnu ikke besluttet at knæle mod Belgien

- Svaret er, at vi ikke er sikre på det endnu. Vi fik en anmodning fra de engelske spillere om at gøre det. Som hold og nation er vi imod alle former for diskrimination.

- Vi er glade for at kunne hjælpe og gøre, hvad vi nu kan, siger Kasper Schmeichel.

Danmark har besluttet sig for at knæle i tirsdagens Nations League-kamp mod England, og det er sket efter opfordring fra de engelske spillere og Det Engelske Fodboldforbund (FA).

Simon Kjær var også til stede på pressemødet, og han blev spurgt til, hvorvidt Danmark selv ville tage initiativ til at knæle mod belgierne.

Det ville den danske landsholdsstopper dog ikke svare direkte på.

- Jeg mener, at Kasper har sagt det perfekt. Vi er imod racisme og alle former for diskrimination. Og som sagt var det en anmodning fra det engelske hold, siger Simon Kjær.

Flere har blandet sig i debatten om at protestere mod racisme, og der er delte meninger om sagen.

Der er dem, som mener, at det er vigtigt signal at sende. Og så er der dem, der synes, at man skal afholde sig fra at blande sport og politik.

Det fornyede fokus på raceproblematikken begyndte tilbage i maj, hvor den sorte amerikaner George Floyd døde i forbindelse med en anholdelse liggende på jorden, da en hvid betjent pressede sit knæ mod hans nakke i næsten ni minutter.

Tidligere fredag blandede flere danske politikere sig i debatten.

- Jeg bliver stolt over, at vi har et landshold, der laver sådan et statement og bakker op om en internationale bevægelse, der er imod diskrimination og racisme.

- Det er dejligt, at spillerne bruger deres position som rollemodeller, sagde SF's kultur- og idrætsordfører, Charlotte Broman Mølbæk.

Hun bakker op om Black Lives Matter-bevægelsen. Men det er en farlig vej at gå, giver flere medlemmer af Dansk Folkeparti udtryk for, herunder næstformand Morten Messerschmidt.

- Jeg synes, at man som landshold skal passe på med blive associeret med forskellige politiske bevægelser. Især når det gælder Black Lives Matter, der er en meget politisk bevægelse, siger Morten Messerschmidt.

- Det kan bekymre mig, at landsholdet associerer sig med Black Lives Matter, fordi der følger politiske undertoner med.

- Danskere skal kunne se sig selv som en del af landsholdet, uanset om man er glad for Black Lives Matter eller ej, siger DF's næstformand.

Schmeichel blev også bedt om en reaktion på den debat, det har skabt, at landsholdet vil knæle sammen med englænderne.

- Debatten er måske mere politisk motiveret. For os har det intet med politik at gøre. Det er en humanitær sag for os, og diskrimination bør ikke tolereres noget sted i samfundet, siger Schmeichel.

Danmarks kamp mod Belgien fløjtes i gang lørdag klokken 20.45.