Danmark har brug for sejr og mål mod Østrig

Men selv en sejr kan vise sig utilstrækkelig, hvis holdene i de andre puljer vinder stort. Målscoren kan blive en vigtig faktor i kampen om at blive bedste gruppetoer, som ser ud til at være Danmarks chance efter nederlaget til Tyskland.

Derfor skal Danmark frem over stepperne med det samme, mener midtbanespillere Philip Billing.

- Det kunne være dejligt at score mere end et mål i den kamp og så forhåbentlig holde nullet. Vi går ind til kampen for at score mål, lyder det fra Huddersfield-danskeren.

- Vi skal starte hårdt ud. Jeg synes, vi skal angribe og presse dem højt. Vi skal være oppe i hovedet på dem hele tiden og bare smadre igennem. Det var nok også lidt det, som manglede i går (mandag, red.).

Østrig vandt 2-0 over Serbien i første kamp og har dermed givet sig selv et perfekt udgangspunkt inden kampen mod Danmark.

Træner Niels Frederiksen har dog ikke planer om at blæse alt for voldsomt til angreb mod et Østrig, som formentlig kommer til at stå relativt dybt og forsvare for så at satse på kontrastød.

- I første omgang skal vi bare prøve at slå Østrig. Og så må vi se på det, efterhånden som kampen skrider frem. Men i første omgang skal vi bare prøve at komme foran, siger han.

I nederlaget til Tyskland blev Danmark flere gange i anden halvleg skilt ad af en stærk tysk kontramaskine, og netop den defensive balance i omstillingerne bliver et tema op til Østrig-kampen.

- Vi skal op imod et hold, som er godt organiseret, som pakker sig lidt, og som spiller rigtig meget på omstillinger, forklarer Frederiksen.

- Der er nogle ting der, som vi skal have kigget på, hvordan vi får håndteret, for det var ikke det, vi gjorde bedst mod Tyskland.

Danmark møder Østrig klokken 18.30 torsdag.