Danmark gik sammen med andre lande om pres på VM-arrangør

Ledelsen i Dansk Håndbold Forbund (DHF) allierede sig med flere europæiske lande om at få arrangørerne af VM i herrehåndbold til at genoverveje beslutningen om tilskuere til kampene.

Det siger DHF's generalsekretær, Morten Stig Christensen, til B.T.

- Vi gik sammen med Norge, Sverige, Tyskland og Østrig i et brev, hvor vi stillede en række seriøse spørgsmål. Derudover fortalte vi, at de europæiske nationer ikke følte sig sikre ved situationen, siger han til avisen.

De egyptiske VM-arrangører havde planer om tilskuere på hvert femte sæde i fire haller til det forestående verdensmesterskab. Men søndag blev den plan droppet.

Få dage forinden havde Den Europæiske Håndboldspillerforening i et åbent brev til præsidenten i Det Internationale Håndboldforbund (IHF), Hassan Moustafa, opfordret til at spille uden tilskuere på grund af coronasituationen og risiko for smitte.

Ifølge Morten Stig Christensen fik spillernes opråb stor betydning for den ændrede beslutning.

- Jeg har hele tiden været fortaler for, at spillerne skulle reagere. Og jeg tror, at det blev afgørende, at der blev sendt et brev, hvor alle de europæiske anførere havde skrevet under på, at der ingen tilskuere skulle være i hallen, siger han.

Danmark tager hul på VM fredag aften i gruppekampen mod Bahrain. Derudover er Danmark i gruppe med Argentina og DR Congo.