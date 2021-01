Danmark genvinder håndbold-VM i intens nabofinale

Med Niklas Landin i topform vandt Danmark en tæt og spændende VM-finale mod Sverige med 26-24 og genvandt den VM-titel, som holdet sikrede sig på hjemmebane for to år siden.

Det danske håndboldlandshold sidder også de næste to år på verdenshåndboldens trone, og VM-pokalen forbliver vest for Øresund.

De danske spillere kunne slippe jublen løs efter en enormt intens kamp, der egentlig kun savnede tilskuere på tribunerne i den enorme hal i Kairo.

Svenskerne leverede endnu en glimrende indsats med et urutineret hold, der har været turneringens helt store overraskelse.

De blågule har vundet VM fire gange, men den seneste titel ligger 22 år tilbage, og nu må det unge og lovende hold vente mindst to år mere.

I et opgør mellem to hold, der kender hinanden til de yderste fingerspidser, vidste man på forhånd, at de to trænere næppe ville kunne overraske hinanden.

Det var dog et stort handikap for det danske hold, at Lasse Svan måtte udgå med en skade blot et kvarter inde i sin fjerde VM-finale.

Med Johan Hansen ude af truppen var der ikke en oplagt afløser at sætte ind på højrefløjen.

Det betød, at Mathias Gidsel måtte forlade den plads på højre back, hvor han ellers har brilleret i hele turneringen, for at overtage tjansen på yderpositionen.

I stedet kom Nikolaj Øris ind som back efter at have tilbragt langt hovedparten af VM på udskiftningsbænken.

Omrokeringen kunne være blevet kostbar, men Øris var brandvarm, i samme øjeblik han satte sportsskoene inden for linjerne, og lavede fire flotte mål i første halvlegs sidste halvdel.

I den anden ende gav et omhyggeligt og sikkert spillende svensk hold det danske forsvar problemer.

Spilstyreren Jim Gottfridsson var som ventet en ordentlig mundfuld med sin duelstyrke, og Magnus Saugstrup fik allerede i første halvleg to udvisninger.

I målet var Niklas Landin dog stærkt spillende, som han som regel er mod spillere med velkendte skudmønstre.

Pausestillingen 13-13 var et ret præcist billede af en første halvleg, hvor de to hold ikke gav hinanden en millimeter.

Med Mathias Gidsel placeret på fløjen var der brug for hurtige fødder i bagkæden. Og sådan nogle sidder der på Jacob Holm, som med stor effekt kom på banen i anden halvleg.

Holm gjorde ondt på det svenske forsvar og var med fire hurtige scoringer stærkt medvirkende til, at Danmark etablerede kampens første tremålsføring med 12 minutter igen.

Da Sverige samtidig fik tiltagende svært ved at passere Niklas Landin, begyndte det at se godt ud for Nikolaj Jacobsens tropper.

Efter at Landin havde reddet et straffekast, kunne lillebror Magnus halvandet minut senere sende Danmark i front med 26-23.

Så var svenskerne endelig knækket, og de danske spillere kunne blot vente på, at tiden løb ud.