Danmark går ned i anden halvleg og misser EM-finale

Det så fantastisk ud efter 30 minutter, men det endte med et nederlag til Norge. Som vanligt, fristes man til at sige.

Dermed må danskerne tage til takke med at skulle spille om bronze mod Kroatien søndag, mens Norge i EM-finalen møder de forsvarende europamestre fra Frankrig.

Det blev en indledning på kampen præget af to super stærke forsvar, som virkelig tvang begge hold til at kæmpe for hver eneste scoring.

Intet blev givet væk i nogen ender, og især to ting lykkedes for Danmark fra start.

Kloge afslutninger og få tekniske fejl tæmmede Norges normalt så uhyggelige kontramaskine. Og samtidig indledte Sandra Toft i målet fantastisk. Hun lå længe over 50 i redningsprocent.

Mia Rej stod for Danmarks tre første mål og fire af de syv første og havde en kæmpe andel i den udmærkede start offensivt, som danskerne fik.

De norske spillere famlede efter løsninger mod det danske forsvar, og de var tydeligt mere presset, end de har været på noget tidspunkt i turneringen hidtil.

Efter 18 minutter og 10-6 til Danmark måtte Thorir Hergeirsson trykke på timeoutknappen og kalde til samling.

Men der skulle to danske udvisninger med et minuts mellemrum til at give lidt norsk medvind. Den ene udvisning var i øvrigt helt fejlagtig.

Danmark klarede dog perioden flot og var stadig foran 11-8, da holdene var fuldtallige igen.

Det var tæt på 30 minutters dansk perfektion, som sendte holdet til pause med en føring på 13-10.

Eneste lille anke skulle være et forspildt overtal, et brændt straffekast og en norsk scoring få sekunder før pausefløjtet.

Til gengæld kom Danmark skidt ud efter pausen. Rej gjorde det til 14-10 på en kontra, men herefter gav flere tekniske fejl Norge muligheden for at komme tilbage. Og den udnyttede nordmændene.

Få minutter senere udlignede Stine Oftedal til 14-14, og pist væk var det danske overtag fra de første 30 minutter.

Mens første halvleg var en perfekt og kontrolleret dansk indsats, blev de sidste 30 minutter nærmere en åben slagudveksling.

Mia Rej fortsatte storspillet. Både som målscorer og med imponerende frispilninger til stregen.

Halvvejs i anden halvleg var stillingen 20-20, og alt var åbent. Men Danmark begyndte at få problemer i det etablerede angrebsspil.

De fleste mål kom efter en hurtig midte efter en norsk scoring, og Sandra Toft fik slet ikke fat i så meget, som hun gjorde i første halvleg.

Med otte minutter igen var Danmark nede med to mål, og Jesper Jensen kaldte til timeout. Men den norske bus var kørt.

Fem minutter før tid gjorde Kari Dale det til 26-22 for nordmændene, mens danskerne var gået helt i stå offensivt. Kampen var afgjort.