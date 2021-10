Danmark får to wildcards til næste års VM-serie i speedway

Ganske vist formående ingen danskere at kvalificere sig via dette års VM-grandprixserie, der krævede en placering i top-6, men i stedet har to med dansk pas fået tildelt wildcard. Derudover har Mikkel Michelsen fået plads ved at vinde EM.

Det var ventet, at et wildcard ville tilfalde Leon Madsen, mens det er mere overraskende, at også Anders Thomsen har fået en plads.

Der blev i alt uddelt fem wildcards, og de øvrige tre gik til Jason Doyle, Robert Lambert og Martin Vaculik.

Det oplyser Det Internationale Motorcykelforbund (FIM) i en pressemeddelelse.

Leon Madsen blev i år nummer syv i VM-serien, mens Anders Thomsen sluttede på 11.-pladsen. Mikkel Michelsen, der kun deltog i et grandprix, blev nummer 18 med 9 point.

Madsen mente da også, at han lå lunt i svinget til at få et wildcard, da det sidste grandprix var kørt i weekenden.

- Når man bliver nummer to til europamesterskabet, ligger nummer fem i den hårdeste liga i Polen, er udtaget til det danske landshold og er tæt på at nå en sjetteplads ved VM, samtidig med at jeg i begyndelsen af sæsonen fik et forstrakt ledbånd og korsbånd i mit knæ, synes jeg, det taler for sig selv, sagde han til Ritzau søndag.

33-årige Madsen havde sin bedste sæson i 2019, hvor han vandt tre grandprixer og opnåede en samlet placering som nummer to.

Der er 15 faste kørere med i VM-serien, og kun Polen har flere deltagere end Danmark med sine fire kørere.