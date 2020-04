Uefa har gentagne gange været på besøg i Parken i forbindelse med forberedelserne til det nu udskudte fodbold-EM. Nationalarenaen har blandt andet fået nyt lysanlæg, hybridbane og et nyt strømforsyningsanlæg, så "Parken stadig ville lyse op, selv om resten af København blev ramt af strømnedbrud". De mange forberedelser kan vise sig at være spildt.

Danmark får en uge til at redde sportsfest

Det Europæiske Fodboldforbund og Tour de France-arrangøren er havnet i et juridisk og kommercielt tovtrækkeri, der kan spænde ben for EM-kampe i Parken.

For mens de øvrige 11 EM-værtsbyer giver udtryk for, at tommelfingeren er vendt op til at gentage 2020-planen i 2021, knokles der stadig på at gøre København EM-klar.

Men hjemmebanefordelen i gruppespillet er stadig i fare for at ryge ud af hænderne på fodboldlandsholdet.

