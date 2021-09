Danmark er tilbage i top-10 efter perfekt september

2-0 over Skotland, 1-0 over Færøerne og slutteligt 5-0 over Israel i et feststemt og udsolgt Parken.

Den danske herrelandshold i fodbold havde i starten af september en fremragende samling, der gav ni point til regnskabet i VM-kvalifikationen.

Succesen giver samtidigt et lille hop på verdensranglisten, som Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) udsendte torsdag formiddag.

Danmark avancerer én plads, passerer USA og er nu nummer ti på listen.

Belgien er fortsat nummer et foran Brasilien, mens England er ny på tredjepladsen efter at have overhalet Frankrig.

Kasper Hjulmands tropper kan allerede i oktober endegyldigt sikre sig adgang til VM 2022.

Her afvikles de to næste runder af VM-kvalifikationsgrupperne. Danmark møder Moldova og Østrig, og to sejre vil uanset gruppens andre resultater sikre holdet førstepladsen og en billet til Qatar.