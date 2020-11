Danmark er snublende nær topseedning i VM-kvalifikation

Danmarks fodboldlandshold er meget tæt på at opnå målet om at blive topseedet til den kommende VM-kvalifikationsturnering.

De ti bedste europæiske nationer på verdensranglisten vil blive topseedet, og på den liste rykkede Danmark efter onsdagens resultater op på syvendepladsen foran Italien, Tyskland og Holland ifølge Football-Ranking.com.

Skal Danmark rykke ud af top-10 og dermed ikke blive topseedet, skal de tre nationer samt Schweiz på 11.-pladsen alle overhale Danmark, og det er efterhånden meget usandsynligt.

Danmark og Schweiz mangler begge at afvikle to kampe i Nations League, og skal Schweiz overhale Danmark, kræver det, at Schweiz hjemme slår Spanien og Ukraine, mens Danmark skal tabe til både Island hjemme og Belgien ude.

Selv hvis alle de fire resultater går den forkerte vej for Danmark, kan Kasper Hjulmands tropper holde sig i top-10, hvis Holland taber til enten Bosnien eller Polen.

Hvis heller ikke det går Danmarks vej, kan Danmark sætte sin lid til, at enten Tyskland eller Italien taber de to sidste kampe.

Alle disse beregninger bekræftes af Dansk Boldspil-Unions (DBU) elitechef, Kim Hallberg.

Nemmest for Danmark er at klare paragrafferne selv, og det kan i første omgang ske ved at få mindst et point i hjemmekampen mod Island, der begynder søndag klokken 20.45.

Lodtrækningen til den europæiske del af VM-kvalifikationen frem mod VM i Qatar i 2022 finder sted i Schweiz 7. december.

Belgien, Frankrig, England, Portugal, Spanien og Kroatien er allerede sikre på at blive topseedet, og meget skal gå galt, hvis ikke Danmark, Italien og Tyskland bliver det lige så.

Også Holland er i en favorabel situation, men Schweiz kan altså presse sig ind i top-10, og Polen har en mikroskopisk chance for at kile sig ind i det selskab.