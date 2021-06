Danmark er forberedt på Bale og straffespark

Den 31-årige waliser har i et årti været regnet blandt de absolut største fodboldstjerner i verden, selv om klubkarrieren både er gået op og ned. Med et prisskilt på cirka 100 millioner euro, dengang det stadig var mange penge i fodboldbranchen, blev han i 2013 verdens dyreste eller næstdyreste fodboldspiller efter Cristiano Ronaldo, da Real Madrid hentede ham i Tottenham.

Selv om Bale har haft andel i fire Champions League-titler og har scoret over 100 mål for den spanske storklub, har opholdet ikke kun været en succeshistorie.

Skiftende trænere, mange fans og de spanske medier har forventet sig bedre spil og større dedikation fra den langhårede waliser, der også har døjet med skadesproblemer.

På trods af det småbumlede ophold i Spanien - og under sin udlejning til Tottenham i den seneste sæson - har landsholdsanfører Bale altid strålet i nationaldragten. Netop det faktum gør ham til en trussel mod Danmarks EM-muligheder.

- Mange bruger et stort ord som verdensklasse, og det har han jo. I hans bedste aktioner er det verdensklasse. Han spiller næsten altid bedst, når det er for det walisiske landshold. Han elsker at spille på det hold, for der har han den rolle, tillid og kærlighed, som han skal bruge for at spille op til sit bedste, siger landstræner Kasper Hjulmand.

Han mener, at Bale har mistet lidt af den fart, der i en periode gjorde waliseren kandidat til titlen som verdens hurtigste fodboldspiller. Men Bale har tilpasset sig sin aldrende krops begrænsninger.

- Han går lidt mere ind i banen og agerer playmaker, end han gjorde for fem-otte år siden, men han er mindst lige så afgørende, siger Hjulmand.

Danmark har stiftet bekendtskab med Bale tidligere. Tilbage i 2018 rundede han Kasper Schmeichel og reducerede til 1-2 i en Nations League-kamp i Cardiff. I den kamp - og en tilsvarende kamp to måneder tidligere - var Jens Stryger Larsen i perioder direkte oppasser for walisernes offensive omdrejningspunkt.

- Når Bale spiller på sit topniveau, så er han virkelig toppen af fodboldspillere i verden. Han er en klassespiller med en masse fart, dynamik, driblinger og et fantastisk venstre ben, siger Jens Stryger Larsen.

Ud over Bale fremhæver Hjulmand tre andre spillere i walisernes stærke offensiv: playmakeren Aaron Ramsey, angrebsskuret Kieffer Moore og den talentfulde wing Daniel James.

- Wales har stor individuel kvalitet, men den måske største kvalitet er, at det er et meget sammentømret hold ligesom vores. Og så er de meget fleksible og kan spille på flere forskellige måder, siger Hjulmand.

I 2018 røg Danmark ud af VM-slutrunden i Rusland efter et nederlag i straffesparkskonkurrence til Kroatien. Landsholdet har i flere måneder forberedt sig på en ny afgørelse fra 11-meter-pletten.

- Forberedelse er ikke nogen garanti for succes, men jeg tror på, at der er noget at hente, og vi italesatte det over for spillerne allerede tilbage i efteråret. Der er to muligheder: enten har man bestemt sig for, hvor man vil sparke, ellers også aflæser man målmandens reaktion.

- Jeg har for længst bedt spillerne om at tage stilling til, hvilken mulighed de vælger, så de ikke skal beslutte sig for det på vej ned til pletten. Presset i en straffesparkskonkurrence kan man dog ikke træne, for undersøgelser viser, at spillerne er presset som i en krigssituation, siger landstræneren.

Selv om et straffespark er simpelt, kræver det fysisk og mentalt overskud at skulle sparke det efter 120 minutters fodbold. Det pres melder Thomas Delaney sig klar til at tage, selv om det er en uvant disciplin for ham.

- Jeg har trænet det med landsholdet nogle gange før EM, og vi trænede på det onsdag. Jeg har aldrig sparket et i en gældende kamp, men jeg er klar, hvis det kommer dertil, siger han.

Over 4000 danske fans vil være på plads til lørdagens EM-ottendedelsfinale på Johan Cruijff Arena.