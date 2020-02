Danmark bliver delt vært for VM i herrehåndbold i 2025

Danmark skal igen være vært for VM i herrehåndbold.

Det Internationale Håndboldforbund (IHF) har fredag besluttet, at Danmark sammen med Norge og Kroatien skal være vært for VM i 2025, skriver Dansk Håndboldforbund (DHF) på sin hjemmeside.

- Vi er utrolig stolte over igen at skulle være værter for en VM-slutrunde i herrehåndbold, siger generalsekretæren i DHF, Morten Stig Christensen, til forbundets hjemmeside.

- Siden vi indgik en aftalte med vores norske og kroatiske kolleger, har vi arbejdet stenhårdt på et stærkt, fælles bud, der kommer til at danne nogle fantastiske rammer for en stor håndboldfest, siger han.

Det bliver tredje gang, at Danmark er vært for VM i herrehåndbold.

Danmark var første gang vært i 1978 og senest for VM i januar sidste år sammen med Tyskland. Her gik det danske landshold hele vejen og vandt nationens første VM-guld i Boxen i Herning.

Finalen skal dog ikke spilles i Danmark i 2025. Her er det Norge, der får glæde af at være vært for finaleweekenden og den ene af de to semifinaler. Kroatien får den anden semifinale.

Danmark skal arrangere kampene i gruppe A og B samt mellemgruppe 1 og den ene af de fire kvartfinaler.

Det fælles bud for værtskabet fra Danmark, Norge og Kroatien var det eneste bud for VM i 2025, som IHF på mødet i Kairo skulle tage stilling til.

Danmark har i alt vundet fem VM-medaljer i historien. Foruden sidste års guldmedalje er det blevet til tre sølvmedaljer og en enkelt af bronze.

Kroatien har ligeledes vundet VM en enkelt gang, mens det også er blevet til tre sølvmedaljer og en af bronze. Norge har ved de seneste to verdensmesterskaber fået sølv.

Frankrig er den nation, der har vundet VM flest gange med seks guldmedaljer.

Det danske herrelandshold var senest i aktion ved EM i Sverige i januar, hvor holdet skuffede ved ikke at gå videre fra det indledende gruppespil.