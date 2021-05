Danmark blæser omkuld i schweizisk ishockeyorkan

Det udfald er det svært at indvende noget imod, og i virkeligheden skal danskerne være glade for, at det ikke gik værre.

Det danske fest er sat på pause ved VM i ishockey. Efter den historiske sejr over Sverige kom de danske spillere ned på jorden i kamp to søndag aften mod Schweiz, der vandt 1-0.

I langt hovedparten af kampen havde de det frygteligt svært med det opskruede schweiziske tempo og var så godt som harmløse i offensiven.

At det lykkedes at holde kampen spændende til det sidste, må siges at være en præstation i sig selv. Desværre for danskerne fik man aldrig for alvor sat modstanderne under pres.

Danmark blev i hele kampen kun noteret for fire skud på det schweiziske mål, og det tegner et godt billede af en kamp, hvor langt de fleste kræfter blev brugt i egen forsvarszone.

Danskerne var ellers forberedte på hårdt schweizisk tempo og stor fysik, men havde ikke midlerne til at dæmme op for det.

Schweizerne var bare hurtigere på skøjterne og mere aggressive, og de sværmede i den danske zone fra første face-off.

De danske spillere havnede i en ond cirkel, hvor de var for trætte til at bedrive noget fornuftigt i offensiven, når de endelig fik fat i pucken.

Timo Meiers scoring til 1-0 efter 13 minutter var logisk, og det var billigt sluppet, at Danmark ikke var større bagud efter første periode.

Sebastian Dahm sprællede i målet og leverede store redninger, mens spillerne foran ham asede og masede for at holde trit med modstanderne.

Det stod klart, at danskerne ville være chanceløse, hvis ikke kampbilledet blev ændret. Og det blev da også lidt bedre efter den første pause.

Pucken blev spillet hurtigere frem ad isen, så spillerne slap for at blive fanget så ofte i egen forsvarszone. Samtidig faldt det schweiziske tempo en smule, måske fordi Schweiz spillede sin anden kamp på 24 timer.

Landstræner Heinz Ehlers ændrede en smule i de danske kæder i håbet om at finde en mere effektiv sammensætning af spillerne.

Rigtig farligt blev det danske angrebsspil dog ikke, men så længe stillingen var 0-1, levede håbet om en overraskelse.

Med godt et minut igen blev Dahm erstattet af en ekstra markspiller, men satsningen var uden effekt.

Nu står Danmark med tre point efter to kampe, og det er sådan cirka tre mere, end man kunne have forventet inden VM-starten.

Mandagens hviledag kommer sikkert belejligt inden næste opgør mod Storbritannien. Her vil de danske spillere for første gang i turneringen gå på isen som favoritter.