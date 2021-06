Danmark afslutter mest ved EM: Vi mangler centimeterne

Kun få centimeter har adskilt Danmark fra at få netmaskerne til at blafre flere gange, påpeger landstræneren.

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand ser positivt på, at hans spillere flittigt kommer til afslutninger og indlæg under EM, selv om det kun har kastet et enkelt mål af sig.

- Nogle gange er det stolpe ud som Martin Braithwaites hovedstød på trekantssammenføjningen mod Belgien. Den var Thibaut Courtois ikke i nærheden af.

- Vi har haft flade indlæg, hvor vi var tre centimeter fra at få foden på, før der så var mål. Det er ikke et skud på mål, og det står ikke registreret i nogle statistikker eller i "expected goals", når der er et fladt indlæg, siger landstræneren.

Danmark står noteret for i alt 45 afslutninger i de første to EM-gruppekampe, hvilket er flest af alle hold efter to kampe. 52 forsøgte indlæg er næstflest blandt alle EM-hold.

Trods den lave udnyttelsesprocent mener Kasper Hjulmand ikke, at danskerne er for skydegale.

- Grundlæggende skal vi gøre mere af det samme, og vi må ikke glemme det gode fundament, som ligger bag, at vi har kunnet afslutte så meget, som vi har gjort. Vores presspil og intensitet og evne til at stoppe angriberne er fundamentet for at kunne komme frem på banen.

- Men der er også situationer, hvor vi kunne have spillet chancen større, og de situationer taler vi om, i forhold til hvad vi kan gøre næste gang.

- Vi så jo, hvordan Kevin De Bruyne havde en situation (mod Danmark, red.), hvor 19 ud af 20 spillere ville have sparket, men hvor han tog bolden med sig og gjorde chancen endnu større, siger landstræneren med henvisning til Belgiens 1-1-mål.

Danmark får brug for en større udnyttelsesprocent mandag aften i den afgørende gruppekamp mod Rusland. Danmark skal vinde opgøret for at bevare muligheden for at gå videre til knockoutfasen.

- Vi skal nok få hul på bylden, det er jeg sikker på, siger Kasper Hjulmand optimistisk.

EM-kampen i Parken begynder klokken 21.