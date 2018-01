Daniel Wass scorer i Celta-uafgjort mod Real Madrid

Danskeren bidrog desuden med en assist for Celta Vigo, der fik 2-2 i hjemmekampen mod de regerende mestre.

Celta Vigo-danskeren Daniel Wass leverede søndag et pragtmål mod Real Madrid i den bedste spanske fodboldrække.

Den danske midtbanespiller åbnede målscoringen efter en halv time, da han på kanten af offside blev spillet fri af Celta-stjernen Iago Aspas.

Muligheden var tæt på at løbe ud i ingenting, da Wass aldrig kom op i fart og var tæt på at blive indhentet af en Real Madrid-forsvarer.

Danskeren valgte til sidst at sparke bolde op i luften og hen over gæsternes målmand til 1-0.

Føringen fik dog ikke lov til at holde i lang tid, da Gareth Bale på fem minutter slog til to gange for Real Madrid.

Først brugte waliseren sin hurtighed til at sprinte fra Celta-forsvaret, inden han drejede bolden i mål til 1-1. Bagefter prikkede han et lumsk skud fra Isco ind til en 2-1-føring til gæsterne.

Celta Vigo fik 20 minutter før slutfløjt tildelt et straffespark, men Iago Aspas brændte på Keylor Navas i Real Madrid-målet.

Ti minutter senere kom udligningen til 2-2, da Daniel Wass på højrekanten smed bolden ind i panden på Maximiliano Gomez, der sikrede Celta Vigo uafgjort.

Den danske landsholdsspiller Pione Sisto fik de første 73 minutter på banen for Celta Vigo, inden han blev afløst af Emre Mor. Danskfødte Emre Mor har i landsholdsregi valgt at stille op for Tyrkiet.

Real Madrid har 32 point på fjerdepladsen i den spanske liga, der toppes af FC Barcelona med 48 point. Celta Vigo har 22 point midt i tabellen.