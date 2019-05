Daniel Wass: Vi kan om nogen slå Barcelona i pokalfinalen

Valencia, hvor Wass har spillet sig til en fast del af startopstillingen, skal forsøge at vippe de nykårede spanske mestre fra Barcelona ned fra pokaltronen, hvor de har befundet sig de seneste fire år.

Efter to uafgjorte opgør i ligaen, der endte 1-1 hjemme og 2-2 i Barcelona, tror Wass, at Valencia har en god chance for at løfte pokalen lørdag aften.

Det kræver dog, at holdet får lukket ned for Lionel Messi, der netop har fået prisen for at score flest mål i Europas største ligaer med sin 36 scoringer i sæsonen.

- Han er måske den bedste spiller gennem tiderne, og det er altid svært at stoppe ham.

- Det er ikke det nemmeste i verden at lukke ned for rummene omkring ham, men det er dét, vi skal være gode til, hvilket vi også har været i de to andre kampe mod dem i denne sæson, siger Wass til bold.dk.

Midtbanespilleren har tre gange været i semifinalen i Copa del Rey med sin tidligere klub Celta Vigo, men det er første gang, at danskeren står i finalen.

Valencia har vundet pokalturneringen syv gange i klubbens historie - senest i 2008. Barcelona har vundet pokalen 30 gange, og det er flere end nogen anden klub i Spanien.

Lørdag må Barcelona dog undvære to af holdets store stjerner, Luis Suarez og Ousmane Dembélé, der er ude med skader.

Finalen fløjtes i gang klokken 21 og spilles i Sevilla.