Daniel Wagner misser medalje i 100 meter ved PL i Tokyo

Det var dog et pænt stykke fra de tre medaljetagere.

Russeren Anton Prokhorov vandt i 12,04 sekunder lige foran brasilianeren Vinicius Goncalves Rodrigues, der var én hundrededel langsommere.

Tyskeren Leon Schaefer vandt i bronze i tiden 12,22 sekunder.

Prokhorovs tid var ny verdensrekord for T42-klassen, der konkurrerede med og mod løbere i T63-klassen, som Wagner tilhører.

T42-klassen er for folk med moderate bevægelsesudfordringer i et ben eller fraværet af et eller flere lemmer. T63 er for folk med fraværet af et ben over knæhøjde.

Daniel Wagner vandt forleden for tredje paralympiske lege i træk bronze i længdespring.