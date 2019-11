Dame N'Doye går glip af FCK-kamp mod Dynamo Kiev

Den 34-årige angriber kæmper stadig med eftervirkningerne af en knæskade, der holdt ham ude i mere end to måneder, før han i slutningen af oktober fik comeback med to scoringer mod AGF.

Ugen efter var han igen med mod Sønderjyske i Superligaen, men han kan ikke spille to kampe på så kort tid nuværende tidspunkt, siger FCK-manager Ståle Solbakken på onsdagens pressemøde.

- Han havde ingen muligheder for at blive klar eller restituere hurtigt nok i forhold til knæ og krop.

- Da han spillede mod AGF, havde han ikke spillet i ti uger. Der tog det næsten en uge, før han blev klar igen. Jeg udelukker ikke, at han kan være klar på søndag, men det er heller ingen selvfølge, siger Solbakken.

På søndag er FC København på besøg hos FC Midtjylland i Superligaen.

Nordmanden havde ikke overvejet at spare N'Doye mod Sønderjyske for at få ham klar til torsdagens Europe League-opgør.

- Det handler ikke om at spare. Det handler om at spille med ham, når han føler sig klar. Nu har han været ude så længe, så det handler hele tiden for os om at passe på hans fysik.

- Jeg kan ikke tvinge ham på banen, hvis han ikke har en god følelse, og han har ikke haft en god følelse siden søndag, siger Ståle Solbakken.

N'Doye startede sammen med Jonas Wind sæsonen som Solbakkens foretrukne angrebsduo, men begge blev skadet og meldt ude i længere tid.

Mens N'Doye er vendt tilbage til nogle af kampene, er udsigterne til et comeback fortsat lange for Wind.

I slutningen af august tog FCK konsekvensen af skaderne og hentede angriberne Michael Santos og Nicklas Bendtner.

Ifølge Viktor Fischer har spillerne skullet bruge lidt tid på at lære hinanden at kende på banen.

- Der var en periode, hvor vi - vil jeg jo sige - tilfældigvis ikke kom frem til så mange chancer. Vi havde også lige brug for at finde hinanden i de nye relationer med Santos foran.

- Og nogle gange spillede Pieros (Sotiriou, red.), nogle gange spillede nogle andre. Det er faldet meget mere på plads nu, og vi spiller på flere strenge, mener Fischer.

Fischer er en af de spillere, som kollegaen Bendtner omtaler i sin nye bog, "Begge Sider", der udkom tirsdag. Her mener Bendtner blandt andet, at Fischer formåede at "knevre" sig til en plads i Åge Hareides VM-trup sidste år.

Onsdag ville Fischer ikke svare på spørgsmål med relation til bogen. Til gengæld ville han gerne fortælle om Bendtners indflydelse på banen i en snak om FCK's offensiv.

- Jeg synes, at (Mohamed, red.) Daramy er et stort talent, som gradvist gør det bedre og bedre. Han scorede to gode mål mod FC Nordsjælland og lavede gode detaljer sidste gang. Han skal blive ved med at ville blive bedre og gøre en forskel på banen.

- Det samme gælder for Nicklas, når han spiller. Han skal bare blive ved med at lave mål og gå efter at gøre det, som vi har brug for, at vores angribere gør. Nemlig at score mål, siger Fischer.

Bendtner har indtil videre scoret et enkelt mål i sine otte kampe for FC København, mens Santos har stået for seks fuldtræffere i 18 kampe på tværs af alle turneringer.