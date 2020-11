Dagsformen giver EM-truppen foryngelse på flere pladser

Alligevel var det dog bemærkelsesværdigt, at erfarne profiler som playmaker Lotte Grigel og fløjspilleren Maria Fisker var vejet og fundet for lette.

Ifølge Jesper Jensen har han ikke skelet til at skulle foretage et generationsskifte, men han føler, at nogle af de yngre kræfter har leveret bedre på det seneste.

- Dagsformen har været sindssygt vigtig, for det er vigtigt, at folk kommer direkte ind til EM i god form, siger han med henvisning til, at Danmark får hård modstand fra start i den indledende gruppe.

Mens Lærke Nolsøe skal passe venstrefløjen alene, er København Håndbolds 20-årige Andrea Hansen valgt til at skulle levere målene fra modsatte fløj sammen med Trine Østergaard.

- Vi synes, Andrea har gjort det virkelig godt, og så er hun også en spiller til fremtiden. Men hun er udtaget på sine præstationer nu og ikke på, at hun er den, vi skal satse på fremad, siger landstræneren.

Med i ligningen skal det også, at en af konkurrenterne til pladsen, Simone Böhme, ikke har spillet på det seneste, da den ungarske liga, hvor hun slår sine folder, har været lukket ned på grund af coronapandemien.

På playmakerpladsen har Lotte Grigel heller ikke ramt topniveau, mens 23-årige Mie Højlund har løftet sit spil endnu mere og har været en stor profil for Odense Håndbold i denne sæson.

Derudover har ofte skadesramte Mia Rej også kontinuerligt været stærkt spillende i denne sæson fra samme position og fået en plads i truppen.

Sidst i november drager holdet til Norge til de sidste forberedelseskampe mod Norge, Frankrig og Tyskland, inden det fra 4. december gælder EM i Herning.

Danmark skal i indledende gruppe møde Slovenien, Montenegro og Frankrig.

Og skal man tro Jesper Jensen, så er alle fire hold placeret i den kategori af et meget bredt felt, som fortsat må spejde langt efter de to EM-favoritter.

- Hvis Rusland og Norge rammer det, de skal, så har alle andre nationer bare svært ved at følge med. Men derudover er der mange, som kan slå mange, lyder det fra den slutrundedebuterende danske landstræner.