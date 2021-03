Dagen før All England: Landsholdet ramt af coronatilfælde

Assistentlandstræner Thomas Stavngaard er blevet testet positiv for coronavirus kort før All England.

Badmintonlandsholdet er blevet ramt af coronavirus på et kritisk tidspunkt.

Den danske assistentlandstræner Thomas Stavngaard er testet positiv for coronavirus dagen før starten på Super 1000-turneringen All England.

Det bekræfter Badminton Danmarks Sportschef, Jens Meibom, over for TV2 Sport.

- Lige nu er vi sammen med arrangørerne og de engelske sundhedsmyndigheder i gang med smitteopsporing for at finde ud af, hvem der betegnes som nære kontakter, siger han.

Den danske lejr modtog testsvaret tidsdag formiddag. De danske spillere og trænere er i isolation på deres hotelværelser, mens de afventer, hvad der skal ske.

Badminton Danmark skriver i en pressemeddelelse, at Thomas Stavngaard føler sig frisk og ikke har symptomer.

Han blev testet negativ fredag efter træning, men en prøve mandag morgen på hotellet viste sig at være positiv.

Ifølge TV2 Sport frygtes det, at flere spillere kan blive nødt til at trække sig fra den prestigefyldte turnering på grund af myndighedernes restriktioner.

All England begynder onsdag i den engelske by Birmingham.

Ligesom mange andre turneringer er den ramt af mange afbud på grund af coronapandemien.

Derfor har Danmark hele 26 singler og doubler med. I herredouble stiller syv danske konstellationer eksempelvis til start.

Landstræner Kenneth Jonassen forsøger at danne sig et overblik over, hvem der kan være tilgængelige.

- Det vigtigste for os er at følge de rigtige retningslinjer, men vi kæmper for at få så mange danskere med i turneringen som muligt, siger han til TV2 Sport.

Ifølge TV2 Sport er også landsholdslejrene fra Indien og Thailand ramt af positive coronaprøver.