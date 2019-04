Kevin Magnussen i Kina i forbindelse med det kinesiske grandprix. Danskeren blev nummer 13 i Kina, mens holdkammeraten Romain Grosjean blev nummer 11. I den kommende weekend gælder det løbet i Baku, og Haas-teamet håber at få styr på, hvordan de får dækkene til at yde optimalt.

Dækkene er skurken i Haas' Formel 1-nedtur

Stærke i kvalifikationerne. Ude af stand til at følge det op i løbene. Sådan har billedet været for Kevin Magnussen, Romain Grosjean og Haas-teamet i de to seneste Formel 1-grandprixer.

