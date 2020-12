Dårligt vejr udsætter World Cup-løb for mænd og kvinder

Vejrguderne var ikke med arrangørerne af World Cup-løbene i alpint skiløb mandag eftermiddag.

Både i østrigske Semmering og italienske Bormio blev løb udsat.

I Semmering skulle kvinderne have dystet i storslalom, og det lykkedes at afvikle det ene af to gennemløb, før blæsten blev for voldsom.