Dårlig økonomi får Barcelona til at udskyde lønudbetaling

Ifølge den spanske storklubs midlertidige præsident, Carlos Tusquets, har Barcelona på grund af en hårdt ramt klubkasse set sig nødsaget til at vente lidt med at udbetale den løn, spillerne normalt får i januar.

Det fortæller Tusquets ifølge Reuters til den spanske radiostation RAC1.

- Vi kan ikke udbetale løn i januar. Spillerne får normalt løn to gange: i januar og i juli. Vi har udskudt januar-udbetalingen og andre betalinger, eksempelvis bonusser for at vinde titler, siger klubpræsidenten.

Coronapandemien har gjort et stort indhug i Barcelonas økonomi. I sidste uge meddelte klubben, at den var blevet enig med førsteholdsspillerne om en lønnedsættelse for at kunne overholde La Ligas lønloft.

Carlos Tusquets oplyser ikke, hvornår Braithwaite og co. får den løn, de normalt ville få i januar.

Han tvivler dog ikke på, at klubben rent økonomisk kan klare sig igennem 2020/21-sæsonen.

- Den aftale, vi har lavet, gør, at vi når frem til afslutningen af sæsonen uden pengeproblemer. Sæsonen er reddet.

- Den økonomiske situation er bekymrende. Det står meget skidt til, men vi har ikke mistet håbet.

- Når stadion kan åbne igen, kan vi tjene 220 millioner euro (cirka 1,6 milliarder kroner) uden at gøre noget, og det stiger til 320 millioner euro (cirka 2,4 milliarder kroner) takket være sponsorerne.

- I mellemtiden bliver vi nødt til at bruge penge. Det er en forfærdelig situation, men når stadion kommer i spil igen, kan vi hente pengene ind igen.

Carlos Tusquets står i spidsen for Barcelona, indtil der 24. januar er præsidentvalg i klubben. Her skal efterfølgeren til Josep Maria Bartomeu, der trådte tilbage i oktober, findes.

Bartomeu røg ud i et stormvejr, da han tidligere i år ragede uklar med Lionel Messi. Argentineren ønskede at forlade Barcelona, men fik ikke lov til det og endte med at blive i klubben.

Havde Tusquets siddet for bordenden dengang, havde Messi formentlig fået sit ønske opfyldt.

- Fra et økonomisk synspunkt ville jeg have solgt Messi i sommer. Det havde rent økonomisk været meget attraktivt. La Liga indfører lønloft, og der ville et salg af Messi have hjulpet os, siger Tusquets ifølge AFP til RAC1.

Messi kan ende med at forlade Barcelona, uden at klubben får en krone for ham. Messis kontrakt udløber således næste sommer, og han kan allerede i januar begynde at forhandle med andre hold.