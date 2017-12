Dårlig hotelmad tvinger VM-holdet ned i supermarkedet

Selv om landstræner Klavs Bruun Jørgensen i weekenden kritiserede udvalget af kød og grøntsager, og Dansk Håndbold Forbund (DHF) har klaget til Det Internationale Håndboldforbund (IHF), så er maden fortsat et problem.

- Vi er nu selv begyndt at købe ind. Det er helt nede på Pondus Cup-niveau, siger sportschef Morten Henriksen.

- Vi handler ind i supermarkedet, så spillerne har lidt de kan gå og spise. Det er frugter, brød og pålæg, siger han.

Da Danmarks VM-hotel er placeret i et isoleret område uden for Oldenburg, har danskerne svært ved at spise andre steder end på hotellet.

- Vi bor et irriterende sted, hvad det angår, for vi kan ikke gå ud og spise et andet sted. Så skal vi bestille bus først. Så vi er pressede.

- Vi burde aldrig stå i sådan en situation til et VM. Det er for skrabet, og allerede nu er der gået for lang tid, mener sportschefen.

- Det drejer sig om små detaljer, og jeg kan ikke forstå, at IHF og tyskerne ikke gør noget ved det, siger han.

Line Jørgensen forklarer, at spillerne indimellem går fra spisebordet på hotellet uden at føle sig mætte.

Hun har forsøgt at løse problemet ved at få skyr, havregryn, brød og pålæg leveret af sin kæreste.

- Det er ikke altid, at vi føler os helt mætte, når vi har spist, siger Line Jørgensen.

- Maden er nok blevet lidt bedre, men det er ikke helt på toppen. Der er ikke meget at vælge imellem.

- Det er udkogte grøntsager og kød, der er gennemstegt.

- Nu har vores ledere været ude at købe rugbrød og pålæg ind, som vi altid kan gå ned og tage, siger hun.

Danmark har hviledag efter de to første kampe, der har budt på et nederlag til Montenegro og en sejr over Japan. Tirsdag venter Tunesien i den tredje gruppekamp.