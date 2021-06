DM kan sende de sidste atletikudøvere til OL i Tokyo

Dansk atletik står allerede til at sende et rekordstort antal udøvere til OL i Tokyo, men flere danskere kan stadig nå at indløse billet til den japanske hovedstad med et godt resultat i weekendens DM i Odense.

Ifølge elitechef Bo Overgaard kan en håndfuld udøvere gøre sig forhåbninger om at kvalificere sig til OL via verdensranglisten inden skæringsdatoen i begyndelsen af næste uge.

Ikke mindst knytter der sig forhåbninger til sprinteren Kojo Musah, der tidligere i juni satte dansk rekord på 100 meter med tiden 10,17 sekunder.

- Det bliver rigtigt, rigtigt spændende at følge Kojo Musah på 100 meter. Hvis han løber hurtigt ved DM, giver det gode bonuspoint, og så er han i spil, siger Bo Overgaard.

Han nævner desuden Jakob Dybdal i 3000 meter forhindringsløb, diskoskasteren Kathrine Bebe og 800 meter-løberen Andreas Bube som bud på sene OL-billetter.

- Det er nogle af dem, der stadig har muligheder via verdensranglisten, og derfor er de danske mesterskaber meget vigtige.

- Men det er svært at sige, hvor de står henne, da der er nationale mesterskaber i mange lande i denne weekend med mange bonuspoint på spil.

- Det er første gang, at det fungerer sådan, så de sidste pladser bliver svære at forudsige. Mit bedste bud er, at vi får et par stykker mere med, siger Overgaard.

Han jubler allerede over, at Danmark ud over de allerede udtagne atleter får stafethold på 4x100 meter med hos både mænd og kvinder.

- Jeg er allerede glad for det store hold, vi har med. Det er unikt, at vi stiller med så stort et hold.

Formelt er det stadig kun maratonløberne Abdi Ulad og Thijs Nijhuis samt forhindringsløberen Anna Emilie Møller og Sara Slott Petersen på 400 meter hæk, der er udtaget.

Desuden vil Ole Hesselbjerg ifølge elitechefen blive indstillet til udtagelse, og der skal sættes navne på de danske deltagere i 4x100 meter stafet hos både herrer og damer, hvor der udtages fem atleter hos begge køn.

Atletikken bliver skudt i gang 30. juli ved OL.