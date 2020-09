DIF's målsætninger for diversitet i idrætstoppen

I 2016 udarbejdede Danmarks Idrætsforbund (DIF) en "Strategi for øget Diversitet" i dansk idræt for perioden 2016-2021 med fokus på at få flere kvinder ind på ledende poster, i særdeleshed bestyrelserne.

Målsætningen kigger frem mod 2025. Herunder kan du læse, hvilke målsætninger man har sat, samt hvordan det går med dem:

* 30/70-fordeling

Det overordnede mål lyder, at der i gennemsnit blandt DIF's 62 (tidligere 61) specialforbund samt DIF's egen bestyrelse skal være 30 procent kvinder inden udgangen af 2025.

I 2016 var tallet 22,8 procent. Her i 2020 er tallet 23,9 procent. I 43 af de 62 forbund er der mindre end 30 procent kvinder i bestyrelsen. I fire forbund er der 50 procent eller flere kvinder.

* Mindst to af hvert køn

Forskning viser, at hvis et køn kun er repræsenteret ved én person, kan det faktisk have negativ betydning for arbejdet. Derfor skal antallet af kvinder faktisk op på 35 procent, hvis det skal sikres, at der er mindst to af hvert køn i alle bestyrelserne.

I 31 af de 62 forbund er det ene køn slet ikke repræsenteret eller kun repræsenteret med én person. I 30 af tilfældene er det kvinderne, der mangler.

Kilder: Dif.dk, de respektive forbunds hjemmesider samt rapporten "Diversitet i DIF - Strategi for øget Diversitet 2016-2021".