DIF vil samle berørte forbund for at bekæmpe homofobi

Søndag kom OB-fans med homofobiske tilråb mod FC Københavns Viktor Fischer, og mandag gjorde Brøndby-fans det samme med sang.

- Jeg synes, det er skamfuldt, at man ikke er nået længere i 2019. Vi har allerede en arbejdsgruppe, men vi mener, at det bør have større momentum nu, siger Morten Mølholm.

- Det er ikke kun et fodboldproblem, så vi tager initiativ til at indkalde en række af vores mest berørte forbund, så vi kan snakke om, hvad man forholdsvis hurtigt kan gøre ved problemet.

Når det kommer til homofobi fra tilskuerrækkerne, er problemet klart størst inden for fodbold, men Mølholm tror på, at det kan ændres og nævner problemstillingen, der har været med racisme.

- For 15-20 år siden var racistiske tilråb et problem, og det er det stadig nogle steder i verden, men det er blevet meget bedre i Danmark, og når du kan rykke ved det, kan du også rykke ved homofobi.

- Det sker ikke kun ved at indføre alle mulige sanktioner. Der skal ske noget holdningspræget, hvor man skal ind og ændre i kulturen, mener Mølholm.

Han har et håb om, at flere homoseksuelle mænd inden for topsport vil stå frem, da han mener, at homoseksuelle rollemodeller kan medvirke til en holdningsændring.

- Man har fået øjnene op for, at spillere fra Afrika og andre, der ser anderledes ud end danskere, kan være supergode, og det har givet en hurtig accept.

- Men den nød er ikke knækket med homofobi, fordi der er så få homoseksuelle, der er stået frem i idræt på højt niveau hos mænd, mens det forholder sig anderledes hos kvinderne, siger Mølholm.

Derfor ønsker han, at man kigger dybere på nogle sportsgrene, hvor der kan være en kultur, der ikke er "særlig acceptabel".

- Når vi snakker om homofobi, er det primært i de idrætter, hvor der er en meget maskulin kultur. Ud over fodbold er det blandt andet håndbold og ishockey. Det kan betyde, at det er svært for homoseksuelle at finde plads i de idrætter.

- Jeg frygter at forholdene er så vanskelige, at de opgiver på vejen, så derfor er der måske slet ikke så mange, der kan stå frem som rollemodeller.

- Derfor er det vigtigt, at Viktor Fischer står frem og tager sagen i egen hånd, mener Morten Mølholm.

Han fortæller, at forbundene inden for fodbold, håndbold og ishockey vil blive indkaldt til dialog om problemstillingen. Forbundene i basketball og boksning kan også blive inddraget.