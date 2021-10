DIF vil lægge slagplan med regeringen efter Qatar-debat

- Vi sætter os for bordenden til en rundbordssamtale om, hvordan vi eksekverer det i fremtiden.

- Vi inviterer repræsentanter fra regeringen og flere andre aktører.

- Lige nu er vi i gang med at sætte en ramme op, så vi kan være helt skarpe, når vi sætter os til bordet, så derfor har vi endnu ikke sat en dato på, men den kommer snart, siger Hans Natorp.

Onsdag lyttede han med, da kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen var kaldt i samråd i Folketingets kulturudvalg omkring næste års fodbold-VM i Qatar.

Flere tusind migrantarbejdere har mistet livet i forberedelserne til VM i Qatar, der ikke overholder menneskerettighederne.

Natorp fortæller, at DIF allerede i juli lancerede en strategi rettet mod den slags problemstillinger.

Strategien handler blandt andet om at påvirke placeringen af fremtidige sportsbegivenheder med en mere kritisk stemme.

Derudover ønsker DIF at få flere idrætsledere med danske værdier tættere på magtens centrum. Hvis strategien lykkes, skulle det gerne på sigt give færre sportsarrangementer i lande som Qatar.

- Vi har lavet en strategi i DIF, men vi skal have en klar rollefordeling med regeringen og andre aktører.

- Idrætten skal ikke føre udenrigspolitik, så det skal foregå i et samspil.

- Regeringen og politikerne har taleret i nogle rum, hvor vi ikke kan komme. Det kan være i EU og Europarådet, hvor det er vigtigt at sætte tryk på, siger Hans Natorp.

DIF-formanden vurderer, at der er god overensstemmelse mellem det, han hørte på onsdagens samråd og DIF's egne holdninger.

Og så glæder han sig over, at der var bred politisk enighed blandt partierne om, at sportsudøvere ikke skal boykotte idrætsbegivenheder.

- Det kan aldrig blive sportsudøvernes opgave at boykotte noget, medmindre at der er tale om en national dansk boykot at et givent land, siger Natorp.

I forbindelse med fodbold-VM i Qatar anerkender DIF-formanden desuden Dansk Boldspil-Union (DBU) og Amnesty for at sætte fokus på menneskerettigheder og forsøge at påvirke Qatar.

- For mit eget vedkommende, så vil jeg også være obs på, hvilke sammenhænge jeg indgår i, når det gælder VM i Qatar. Jeg kommer ikke til at deltage i noget, der ligger en millimeter uden for skiven.

- På samme måde er det en relevant diskussion for politikerne omkring, hvordan de vil bakke op om landsholdet uden at legitimere et regime, man ikke ønsker at legitimere, siger Natorp.

Ud over repræsentanter fra regeringen vil DIF blandt andre invitere Play the Game, der arbejder for demokrati og gennemsigtighed i sport, samt Amnesty og Transparency International med til det kommende møde.