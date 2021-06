DIF vil arbejde for dansk erstatning af kronprins i IOC

Det skriver DIF i en pressemeddelelse. Forbundet vil nu arbejde for at få en ny dansker valgt ind i komitéen.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) ærgrer sig over Kronprins Frederiks beslutning om, at han ikke længere vil være aktivt medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

- I DIF er det en del af vores internationale strategi at få danskere valgt til internationale topposter. Derfor skal vi i gang med et solidt arbejde, hvis vi skal lykkes med at få en ny dansker udpeget til IOC.

- Det bliver ikke nemt, men vi vil gøre et helhjertet forsøg, for det er et vigtigt hverv, siger DIF's afgående formand Niels Nygaard.

Han stiller selv op til en internationale toppost, når han torsdag skal i kampvalg om præsidentposten i Den Europæiske Olympiske Komité (EOC).

Nygaard takker kronprinsen for sit arbejde i IOC og samarbejdet med DIF, der også udgør den nationale olympiske komité.

- Kronprinsens indsigt i - og indsats for - idrætten er uvurderlig. Ud over hans internationale arbejde i IOC er han dybt engageret i dansk idræt.

- Kronprinsen er en vigtig del af fundamentet bag Royal Run, og derudover er han blandt andet med til at brede de olympiske værdier ud gennem Skole OL. Her fortsætter hans engagement, hvilket glæder os, siger Nygaard.

IOC har yderligere et dansk medlem i form af den tidligere badmintonspiller Poul-Erik Høyer, der er valgt til komitéen i sin egenskab af præsident for Det Internationale Badmintonforbund.

Den tidligere danske atletikudøver Niels Holst-Sørensen er æresmedlem af IOC, efter at han tidligere har siddet som ordinært medlem.

Kronprinsen ønsker også at blive passivt medlem i IOC, men det er en beslutning, som ligger hos bestyrelsen i komitéen.